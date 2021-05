Prevelika superliga, premalo teras

Non-paper škandal o dokončnem razpadu BiH je dvignil ogromno prahu. Kaj porečete? Zgodilo se bo, kar bodo rekle velesile. 49 %

Ne verjamem, da bo kaj iz tega. 35 %

Vseeno je, itak bodo prej ali slej vsi postali člani EU. 16 %

Največji nogometni klubi na svetu bi ustanovili zaprto tekmovanje – superligo- Super! Komaj čakam, to bi bil res nogomet na vrhunski ravni. 13 %



Bedno. To bi pomenilo propad najbolj pomembne postranske stvari na svetu. 49 %

Vseeno mi je. Žogobrc me ne zanima. 38 %

Ali ste že rezervirali letošnji poletni dopust? Da. 16 %

Ne, a bom takoj, ko bo jasno glede cepilnih listov. 17 %

Čakal/-a bom do zadnje minute. 22 %

Nikamor ne grem. 44 %

Po dolgem času so se v večjem delu države, vendar ne povsod, odprle terase gostinskih lokalov. Podpirate odločitev? Skrajni čas je že bil. 24 %



Odpreti bi jih morali po vsej državi. 50 %

Oranžna faza gor ali dol, virus je med nami, ni še čas za odpiranje. 26 %

V začetku tedna se je zgodilo nekaj, kar smo že dolgo in nestrpno čakali, a tudi nekaj, česar nikakor ni nihče pričakoval. Niti predsednik Evropske nogometne zvezeni slutil, da bodo nesramno bogati velikani evropskega nogometa hoteli še več. Vse.Za to, da bi ustanovitev superlige, ostala skrivnost do zadnjega, so bili nekateri pripravljeni zabosti nož v hrbet še včerajšnjemu prijatelju in sodelavcu. A kaže, da so se tokrat ušteli. Tudi v naši anketi polovica sodelujočih meni, da je poteza o zaprtem tekmovanju elite bedna, le 13 odstotkov jih pravi, da je superliga – super.Največ – približno polovica – anketiranih tudi meni, da je tako imenovani dokument non-paper o razdelitvi BiH brezpredmeten, dokler ga ne požegnajo velesile, natančno polovica, ki je v anketi izrazila svoje mnenje o vladni odločitvi, da končno odpre terase, pa je prepričana, da bi se morala kavica na terasah omogočiti po vsej Sloveniji.In ne le v osmih regijah, ki so po merilih koronasemaforja zasvetile oranžno.