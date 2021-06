Prelestna TV voditeljica očarala v prvi sezoni

Melani se ne obremenjuje s prejšnjo Blaževo sovoditeljico. Foto: Adrijan Pregelj

Iztekla se je prva sezona televizijske oddaje V petek zvečer, ki jo je ob modrijanuvodila 21-letna. Dobro se je prijela, zato RTV Slovenija jeseni napoveduje novo sezono. Profesionalna in nekdanja tekmovalna plesalka je stopila pred radijski mikrofon in nato še pred televizijske kamere. Gimnazijska maturantka in študentka marketinga in odnosov z javnostjo je morala na več avdicij, v televizijskem vodenju pa vidno uživa. In gledalci prav tako.Zanimajo me ples, igra, radio in televizija. Od majhnega se tekmovalno ukvarjam s plesom, veliko sem se ukvarjala z igro pred kamero in malo tudi v gledališču v muzikalih. Po poklicu sem še gimnazijska maturantka, zelo kmalu pa bom komunikologinja. Imam starejšega brata in živim s fantom. Tekmovalno sem plesala hip hop 10 let, od leta 2017 pa sem bila kot plesalka del raznih televizijskih šovov in profesionalnih nastopov. Še vedno z veseljem zaplešem, če mi čas in razmere dopuščajo. Na radiu delam manj kot pol leta. Začela sem na popoldanskem programu, zdaj pa s sovoditeljemvodim jutranji program na Hit Radiu Antena.Najbolj domače se počutim kot plesalka, vedno bolj pa plesu konkurirata radio in televizija.Prvič. Imam nekaj izkušenj z radijskim vodenjem in veliko z delom pred kamero, televizijsko voditeljstvo pa je zame novo. S sovoditeljem Blažem Švabom sva se spoznala v prostorih nacionalne televizije na prvem testnem snemanju v živo, potem ko me je povabil na avdicijo, na kateri smo imeli več krogov, preden sem bila izbrana.Počutim se super in presenetljivo zelo sproščeno. Res uživam. Vsakič imam malo pozitivne treme, ki bi ji lahko rekli navdušenje, je pa res, da me ni nikoli preveč strah. V resnici nisem imela pričakovanj, ker je bilo to zame tako novo. Tista pričakovanja, ki sem jih imela, pa so se izpolnila. Spremenila pa bi to, da bi imeli kdaj več časa za snemanje in pripravo.Mislim, da je to skoraj moja dolžnost, sploh zdaj na začetku. Ogromno se naučiš iz tega, da opazuješ sebe in svoje napake. Ker sem vse življenje delala pred kamero, sem se navajena gledati na ekranu.Odzivi so super in zelo pozitivni. Vsi so z veseljem gledali vsak petek zvečer. Iskreno povedano pa ne opazim, ali me ljudje na ulici gledajo, morda je kak pogled več, ker me prepoznajo, se jim zdim znana ali pa imam kaj na obrazu. Me je pa že ustavilo nekaj ljudi in prosilo za fotografijo ali pa samo lepo pozdravilo. Slovenija se mi zdi premajhna, da bi prepoznavnost zelo spremenila način življenja, saj lahko na vsakem koraku po Ljubljani srečaš znano osebo.Glasba, gostje in glavno – naš hišni bend Diamanti. Bližje pa mi je definitivno pop.To je veliko bolj Blaževo področje kot moje, jaz dam samo kakšno mnenje ali predlog.Nisem, razen če se delo za mešalko na radiu šteje kot didžejanje. Potem tehnično sem. (Smeh.)Ja, z Blažem inter, našima backvokalistkama. Sicer nisem niti približno pevka, sem pa že pela na odru v muzikalih Briljantina in Mamma Mia. Tako da nimam težav z zborovskim petjem, solo pa me verjetno ne boste nikoli slišali in bom raje ostala pri plesu. (Smeh.)Kot sem že rekla, nisem pevka, tako da ne. Mogoče pa sodelovanje v kakšnem videospotu, bomo videli.S tem se ne obremenjujem, ker za to ni razloga. Ena oddaja se je zaključila, druga popolnoma drugačna pa začela, in to ni nič nenavadnega na televiziji. Darja je še vedno vrhunska voditeljica in bo nedvomno našla svoje mesto na televiziji, saj je prostora za vse. Res sem za to, da se ženske med seboj podpiramo in držimo skupaj, ker tako lahko vse daleč pridemo.Televizijska legenda, z večino voditeljicami na komercialnih radijskih postajah pa se tako ali tako poznamo in nikoli ne bi mogla izbrati samo ene, vse so super.Večinoma gledam filme ali serije, tekmovalne šove in Kaj dogaja.Spremljam dovolj, da vem, kaj se dogaja, poglabljam pa se samo v tista, ki me res zanimajo.Da bi bili ljudje bolj iskreni, pravični in predvsem veliko bolj sočutni in manj egoistični. Svet bi bil veliko lepši in prijaznejši.Cenim iskrenost, nezahrbtnost, optimizem, direktnost in to, da so razumevajoči.Dvoličnost, pesimizem, egoizem, premalo samozavedanja in nesočutnost.Pozitivna 21-letnica, ki življenje zajema z veliko žlico, se loti vsega 100-odstotno, četudi jo na začetku malo straši.Optimizem, prilagodljivost in delavnost. Ni pa mi všeč, da včasih stvari preveč prelagam na zadnjo minuto, želim si, da bi znala in bi se mi ljubilo več kuhati in pospravljati, na tem področju sem bolj šibka. (Smeh.)Razveseli me ogromno stvari, ki se vsak dan dogajajo okoli mene, v slabo voljo pa me spravi zelo malo stvari. Zelo nerada na primer zamujam, takrat sem vedno živčna in slabe volje.Ja, veliko bolj krivice do drugih kot do mene same.Najraje sem s prijatelji in družino, obožujem tudi potovanja – kamor koli.Rada bi verjela, da sem.Za zdaj je moj edini načrt delati stvari, ki jih delam dobro in kakovostno, vse drugo pa je zunaj moje moči. Verjamem pa, da se trdo delo obrestuje, saj se je vedno tako pokazalo.