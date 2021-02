Mimo je že 15. evropski teden preprečevanja raka materničnega vrat. Zdravstvena stroka je poudarila pomembne smernice preprečevanja bolezni: tudi Slovenija se je konec lanskega leta pridružila globalni strategiji Svetovne zdravstvene organizacije in se zavezala k 90-odstotni precepljenosti deklic do 15. leta starosti proti HPV, 79-odstotni pregledanosti žensk v presejalnem programu in ustreznemu zdravljenju vsaj 90 odstotkov žensk s predrakavimi spremembami in rakom materničnega vratu. Ponosni smo lahko, da smo s programom ZORA druga dva cilja že dosegli, precepljenost deklic do 15. leta pa za...