Verjetno se le malokdo ne strinja, da je Szent Istvan najslovitejša bojna ladja, ki leži na dnu Jadranskega morja. To je namreč postalo grob tudi za avstro-ogrsko plovilo, ki je sodelovalo v prvi svetovni vojni in od nekdaj privlači potapljaške ekipe. Še danes, potem ko so ga uradno prečesale štiri uradne ekspedicije ter številne druge, ostaja Szent Istvan skrivnosten in privlačen. Za potapljače velja ladja, ki leži na veliki globini, za jadranski Titanik, za mnoge pa je potop do nje vrhunec kariere, kakor je za gornike naskok na Mount Everest. Zavidljiva oborožitev Avstro-ogrska monarhija j...