Posavski glasbenik Alen Zabasu svoje življenje posveča glasbi in ustvarjanju programov za otroke, ki potekajo v naravi, daleč stran od hitrega tempa življenja. S svojo zaročenko Karmen vodita organizacijo Mini kraljestvo in na svojem posestvu pripravljata zabavne in poučne programe, ki poleg spoznavanja narave in živali vključujejo tudi veliko glasbe in petja. Alen je lani predstavil svojo prvo skladbo z naslovom Le ena je prava, ki jo je seveda posvetil prav svoji zaročenki. Tokratna druga skladba pa je posvečena poljubom. »Skladba Poljubi so zastonj govori o ljubezni, o poljubih in je...