Ruska invazija na Ukrajino je vrgla iz tira tudi del evropskega športa, ki je počasi prihajal k sebi po dveh letih korone. Zdaj pa ta vojna … To na svoji koži poleg napadenih Ukrajincev v teh dneh občutijo zlasti ruski in beloruski klubi, športnice in športniki, saj so bili izključeni iz mednarodnih športnih aren. Med tistimi, ki so predčasno končali evropsko sezono, je beloruski rokometni klub Meškov Brest, kjer uspešno igra naš reprezentant Staš Skube. Te dni je že doma v Sloveniji. Meškov Brest je prejšnji teden dobil novega trenerja. Zaradi razmer se je poslovil Španec Daniel Gordo...