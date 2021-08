Po Sloveniji: Pot pastirskih škratov – Krvavec

Že od davnih časov planine nad Ambrožem v poletnih dneh dajejo zavetje pastirjem in njihovim čredam. Cvetoči pašniki, prepolni zdravilnih zeli, se kopajo v soncu in dehtijo v nežnih sapah. Tako in prav nič drugače ni bilo tudi tistega dne, ko sta mlada pastirca Lučka in Ažbe prvič gnala živino na planino. A se jima še sanjalo ni, kaj ju čaka tam gori. Prav zato je obisk pravljične planine še posebno doživetje, česar se bodo razveselile družine, ki se bodo podale na Pot pastirskih škratov na Krvavcu. Na Krvavcu se hodi. Izhodišče zgodbe je slikanica O pastirjih in škratih s Krvavca Uroša Grilca...