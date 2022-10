Po Rebeki in Nuši zlorabili še Goloba

Internet in družabna omrežja so žal tudi prostor, ki ga spretno izkoriščajo goljufi vseh sort. Kot gobe po dežju so se razpasle objave, v katerih zlorabijo znane osebnosti za promocijo najrazličnejših izdelkov in storitev. Čeprav gre za spletne strani dvomljivega slovesa, mnogi nasedejo in se vržejo v nakup, ki naj bi ga svetovale znane osebnosti. Seznam zlorabljenih se daljša, po Rebeki Dremelj, Nuši Lesar, Ani Marii Mitić in Nataliji Verboten so se prejšnji teden lotili celo našega premierja Roberta Goloba. 2200 evrov na dan Medtem ko priljubljene pevke in TV-voditeljice na straneh spletni...