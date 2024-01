Pletenine so zagotovo najboljše prijateljice v omari, ko pride zima. Ni človeka, ki se v veliki, udobni in kakovostni pletenini ne bi počutil odlično. Prav zato so ti kosi vredni naložbe, saj nas bodo greli zimo za zimo.

Kakovostno volno ali, še bolje, kašmir lahko nosimo k najbolj modnim oblačilom, letos so še posebno v modi kombinacije prevelikih pletenin s krilom, ki sega čez kolena. Najboljše pri vsem skupaj že nekaj sezon pa je, da jih lahko nosimo tako k dnevnim kot tudi večernim kombinacijam. Prav k slednjim se odlično podajo, v pletenini na večernem dogodku pa izražamo ležernost in hkrati razkošnost. Dva pojma, ki, če ju znamo združiti, delujeta enkratno.

Pletenine lahko nosimo tako k dnevnim kot tudi večernim kombinacijam.

Klasičen bel puli iz kašmirja je investicija, ki bo z vami za vedno. Sestava tega je 100-odstotni kašmir, našli pa ga boste pri znamki Falke. FOTO: Falke

Volna, kašmir in moher vas bodo zagotovo najbolj greli, hkrati pa boste v njih videti odlično. Poleg omenjenih je tu še alpaka. Alpaka je čudovit zimski material, ki ga pridobivamo iz dlake istoimenske živali. Najboljše lastnosti alpake so v tem, da je nadvse topla, je namreč kar petkrat toplejša od ovčje volne in zelo izolativna tudi, ko se zmoči (to lahko izkoristite v zimskih športih, če vas rado zebe, si za aktivnosti na snegu oblecite pulover, kapo ali rokavice iz alpake). Ne pika in je bolj sijoča od kašmirja. Če si želite kosa iz kašmirja, bodite zelo pozorni na kakovost in ceno. Poceni pletenine iz kašmirja, ki jih danes najdemo že v vsaki zimski kolekciji znamk hitre mode, najbrž niso to, kar mislite. Pogosto se zgodi, da modne hiše zavajajo kupce in na izdelke z veliko napišejo besedo kašmir, ko pogledate na etiketo na notranjem šivu, pa boste razočarani ugotovili, da je kašmirja v oblačilu zgolj za nekaj odstotkov, kar je zanemarljivo in zagotovo ne vredno svoje cene. Moher pa je eno izmed najbolj cenjenih naravnih vlaken na svetu. Sveti se kot svila in je najbolj močno od vseh živalskih vlaken. Poleg gladke in svetleče teksture, ki ne pika, je izreden tudi zato, ker je pozimi zelo topel, poleti pa prijetno hladen.

Pletenine za vse priložnosti

Izjemno praktičen kos znamke Ted Baker, ki ga lahko kombiniramo na več načinov, je vreden svoje cene, saj bo uporaben več let. FOTO: Ted Baker

Puloverji, ki naj bodo nekoliko preveliki, se odlično kombinirajo s kavbojkami in usnjenimi hlačami. Bolj slavnostno boste videti v pletenini, pod katero pa oblecite klasično belo srajco. Celoten videz oplemenitite z bleščečo broško, ki se na pletenine izjemno lepo podajo. Za večerne zabave pa lahko pletenino nadenete nad svileno obleko; obleke, ki spominjajo na spalne srajce, so namreč še vedno izjemno modne.

Pletenin je vsako zimo res veliko – zdi se, da vsako sezono več in več – in na voljo so v številnih različnih oblikah. Asimetrične, z velikim ovratnikom, dolge ali kratke … Zato ne bo težko izbrati svoje najljubše. Med barvami so najbolj priljubljene bež, svetlo sive, bele in v barvi vanilje. Letos so v modi tudi rjavi odtenki. Zelo lepi so tudi puloverji iz kašmirja v nežnih pastelnih barvah.