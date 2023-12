Opa, slovenska pevka oboževalcem pokazala rdeče spodnje perilo (VIDEO)

Priljubljena pevka Ines Erbus je sprožila val pozornosti z eno izmed objav na družbenem omrežju instagram. Objavila je namreč posnetek ob božični jelki, v nekem trenutku pa je oblečena le v rdeče spodnje perilo. »Ma dej no, kok si kjut,« po večini zapišejo oboževalci.

Ni prvič, da je pokazala svoje čare

Slovenska glasbenica, ki poje večinoma v hrvaščini, je poleti izdala novo skladbo z naslovom Mamiš me. Fotografije s snemanja so takrat njenim oboževalcem vzele sapo. Videospot je namreč med drugim posnela v Maroku, kjer so v času snemanja namerili skoraj 50 stopinj Celzija. Visoke temperature so slekle izklesano telo naše pevke, ki se je nesramežljivo nastavila kameram .

Pevkina družabna platforma raj za ljubitelje lepega