Modno opaženi v letu 2023: to so najbolj pohvaljeni znani obrazi

Med tistimi, ki so letos naredili vtis z naborom oblačili, je bila pevka Beyoncé. Z opravami, ki jih je nosila na nastopih v okviru turneje Renaissance, se je uvrstila med tiste, ki so s svojim videzom najbolj zaznamovali letošnje leto. Na lestvico, ki jo je pripravil časopis New York Times, so se uvrstili še igralka Michelle Yeoh, Gwyneth Paltrow in papež Frančišek v dolgi beli bundi – fotografijo, ki je povzročila vsesplošno razburjenje, je ustvarila umetna inteligenca.

Takole se za zabavo oblečejo modne kraljice, menijo pri Harper's Bazaar. FOTO: Profimedia

Revija Tatler, ki se ukvarja z britansko elito, je med najlepše oblečene ljudi tega leta uvrstila Ashkato Murty, ženo britanskega premierja in vodje konservativne stranke Rishija Sunaka. Ljubiteljico italijanske znamke Gucci, ki rada eksperimentira tudi s trendovskimi kultnimi znamkami, kot so ME+EM, Chinti & Parker, Claire Mischevani in Ganni, primerjajo celo s slavno Jackie O. Med skrite modne zvezde so nanjo uvrstili tudi stilistko, ki je poskrbela za svež modni slog princese Beatrice, Olivio Buckingham; zasebno prisega na dobro krojene kose ter blišč in perje.

Revija Tatler, ki se ukvarja z britansko elito, je med najlepše oblečene ljudi tega leta uvrstila Ashkato Murty.

Revija Harper's Bazaar najlepše oblečene ljudi išče vsak mesec posebej. Zadnji mesec so po njihovem mnenju med drugim zaznamovale Jennifer Hudson, ki se je na podelitvi nagrad Daytime Emmys pojavila v obleki Dolce & Gabbana ter nakitu Chopard, Emma Stone v Louis Vuittonu na premieri filma Poor Things v Londonu, ter letošnja ljubljenka modnih kritikov, pevka Taylor Swift, ko se je na svoj rojstni dan po New Yorku sprehajala v lesketajoči se mini oblekici Clio Peppiat, jakni Anine Bing, nakitu Messika ter čevljih in torbici Aquazzura.

Pri Tatlerju pravijo, da je žena premierja Rishija Sunaka nova Jackie O. FOTO: Profimedia

Vogue je kot vedno tudi v 2023. pohvalil tiste, ki so se z oblačili še posebej dobro odrezali na različnih družabnih dogodkih. Na oskarjih 2023 je tako med modne zvezde povzdignil tedaj še nosečo Rihanno v obleki Alaïa s poudarjenim trebuščkom. Vtis na najbolj vplivni modni medij sta na oskarjih naredili še Michelle Williams v Chanelovi obleki in Cate Blanchett v Louisu Vuittonu.

Po mnenju Vanity Fair je bila ena najlepše oblečenih na Met Gala 2023 igralka Anne Hathaway. FOTO: Profimedia

In koga modno slavi Vanity Fair? Na enem najbolj razvpitih modnih dogodkov, Met Gala v New Yorku, so za dober izbor oblačil pohvalili igralko Anne Hathaway, ki je nosila Atelier Versace, Naomi Campbell v vintage Chanelovi obleki in Salmo Hayek Pinault v rdeči večerni obleki Gucci. In tema, ki je spodbudila to modno kreativnost? Letošnji Met gala je bil, spomnimo, posvečen pokojnemu velikanu modne industrije Karlu Lagerfeldu.