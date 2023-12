Nekoč je pižama sodila le v posteljo, danes pa si je izborila mesto celo na rdeči preprogi

Tilda Swinton je na praznik visoke mode v Tokiu prišla oblečena v svileno pižamo v dveh pastelnih odtenkih – zgornji del, ki ga je uporabila za suknjič, je bil v barvi sivke, spodnji pa v bež odtenku. Še čevlji z visoko peto prestižne znamke in videz je bil popoln.

Trendu sledi tudi Sharon Stone. FOTO: Profimedia

Znane osebnosti v pižamah so postale zadnja leta kar nekakšna stalnica, pižame, v katerih se pokažejo, pa največkrat postanejo pravi nakupovalni hit. Tako so, potrjeno pri slavnih in vplivnih, povsem primerno oblačilo tudi za letošnje silvestrovo, in to ne le v primeru, če ga boste preživeli sami doma. Dovoljeno je, da se v elegantni pižami pojavite na novoletni večerji s prijatelji, tudi če na vabilu ni bilo zapisano, da vas vabijo na zabavo v pižamah. Poskrbeti morate le za primerne modne dodatke, pa si vam nihče ne bo upal očitati, da hodite naokrog v oblačilih za v posteljo. In ker je pižama tudi odlično darilo za decembrske praznike, smo poiskali nekaj primerov še posebej iskanih in elegantnih modelov.

Dovoljeno je, da se v elegantni pižami pojavite na novoletni večerji s prijatelji.

Pižama, ki jo je ustoličila Meghan Markle. FOTO: La Ligne

Če bi radi spali (ali se zabavali) v slogu kraljevih rodbin, si lahko omislite elegantno svileno pižamo znamke La Ligne po imenu bonne nuit. Prav takšno ima, pravzaprav celo dve, eno rdečo in eno mornarsko modro, v svoji omari žena britanskega princa Harryja Meghan Markle. V obeh se je pojavila v razvpitem Netflixovem dokumentarcu Harry & Meghan, po njeni zaslugi je postala pravi hit.

Rihanna pižame svoje znamke oblikuje tako, da jih lahko nosimo zunaj. FOTO: Savage x Fenty by Rihanna

Pižamo, v kakršni se lahko brez sramu nastavite paparacem na prometni newyorški ulici, kot je leta 2009 to storila Rihanna, boste našli pri Olivii von Halle. Oblikovalka si je za vzor pri oblikovanju razkošnih svilenih pižam izbrala nesmrtno ikono dobrega okusa, Coco Chanel. Njene pižame so v visokih krogih znane kot priljubljeno oblačilo – tako v postelji kot tudi na zabavah.

Načrtujete počitnice v elegantni rustikalni vili, denimo v Toskani? Ni lepšega kot stopiti iz mehke postelje v s soncem obsijano jutro kar v spalni srajci. Romantične različice, ki se v hipu prelevijo v očarljivo, poudarjeno ženstveno obleko, ponuja znamka La Perla.

Kate Hudson prisega na praktičnost. FOTO: Serena & Lily

Tistim, ki bolj kot na romantiko prisegate na praktičnost, je pot do prave pižame pokazala igralka Kate Hudson; karirasto pižamo belvedere iz brušenega bombaža znamke Serena & Lily je nosila ne enem od videoposnetkov, ki jih je objavila na svojem profilu na instagramu.