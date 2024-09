Pevec Gašper Rifelj priznava, da ga je očetovstvo spremenilo

Pevec Gašper Rifelj je 2. septembra praznoval 34. rojstni dan, ob tej priložnosti pa je v svet poslal skladbo z naslovom Obstaja nekaj več. Z njo je napovedal album, ki bo izšel čez eno leto. »Gre za pesem z latino plesnimi ritmi, ki govori o prvi kemiji med dvema osebama. Ko se predata drug drugemu in ko se življenje zdi kot ples. Skozi leta, odraščanje in iskanje sebe sem prišel do točke, ko tako v poslovnem kot tudi zasebnem življenju iščem nekaj več. Včasih mi ni bilo pomembno, s kom vse sem delil svojo energijo in komu vse sem namenil svoj čas. Danes, verjetno že zaradi svoje očetovske vloge, na življenje gledam drugače in svoj prosti čas namenim ljudem, ki mi dajejo še več zagona za ustvarjanje. Hkrati pa sem neizmerno hvaležen za ljudi, ki v moje življenje prinašajo pristne in iskrene odnose,« je ob izidu povedal pevec.

Na morju pozabi na skrbi

Nov album bo izšel čez eno leto, na njegov 35. rojstni dan. FOTO: osebni arhiv

Rad poudari, da je družinski človek, tu in tam pa s spletnimi prijatelji deli tudi kakšen utrinek iz zasebnega življenja. Letošnje poletje je z družino, partnerico in plesalko Majo Geršak ter sinovoma Brinom in Franom, preživel v kampu. »Ogromno mi pomeni, da smo lahko v stiku z naravo, zato že tretje leto zapored hodimo z avtodomom na morje. Tak način dopusta nam zares ustreza, saj si lahko oba z Majo napolniva baterije, pozabiva na skrbi in preprosto uživava v družbi drug drugega in najinih otrok. Morje mi predstavlja svobodo in moč. Vedno znova, ko sedim na obali in se zazrem vanj, me prevzame njegova veličina, sploh takrat, ko je ob meni moja družina. Vsak trenutek, ki ga preživim z najdražjimi, me navdaja z neizmerno srečo in ponosom. Lahko rečem, da so moj navdih pri ustvarjanju glasbe, ki prihaja iz mojega srca,« zaključi Gašper.