Pevec Boštjan Dermol razkriva, kako se je soočil z ženino smrtjo in našel nov smisel

Boštjan Dermol je v 90. letih v celjskem bandu Nude z markantnim glasom navduševal oboževalce, zdaj pa se podaja na samostojno pot. Ko je leta 2016 za rakom umrla njegova mlada žena, je stopil na dolgo pot žalovanja. Samota je bila njegova najzvestejša sopotnica, svoja občutja pa je prelil v pesmi in jih uglasbil. Ena takšnih je Sonce, za katero je Boštjan v teh dneh posnel videospot. »Spot za skladbo Sonce je končan, ekipa in snemanje sta bila krasna, čudovita izkušnja. Iskreno in globoko sem hvaležen za vsakega, ki je kakor koli pripomogel k temu, da bo spot zasijal v vsem svojem sijaju. Še posebno hvala vodstvu Zgodovinskega arhiva Celje za gostoljubnost, kajti tam je bila ena od štirih snemalnih lokacij. Sicer so dnevi polni, intenzivni, veliko dela in energije zahtevajo promocija skladbe Sonce in zaključna dela za album Q, ki prihaja jeseni, moj prvi samostojni glasbeni album.«

Sanjal črko

Svoj album je naslovil z eno samo črko, in kot sem slišala, je ta naslov sanjal. »Drži. Po navadi se take ideje rodijo kot vizija, sanje, razodetje. Sicer sem dolgo razmišljal o tem, kako naj album poimenujem, kaj je skupna točka, rdeča nit vseh skladb. Album je v glasbenem smislu precej eklektičen, nadžanrski, pester. Sanjal sem črko Q. Zakaj je pomembna, kako je drugačna od črke O, od števila 0. Je pot, po kateri prideš, vstopiš vanjo in se v njej vrtiš, po njej krožiš, a ima odcep, pot v krog in možnost izhoda. Hkrati simbolizira veliko stvari. Lahko je okrajšava za vprašanje, kar je tudi najpomembnejša razlaga, in prav zaradi tega sem se je oklenil. V šahu je oznaka za kraljico, kar je tudi povsem na mestu glede namena in vsebine celotnega albuma. V fiziki je oznaka za toploto. Q je energija, ki ob stiku dveh teles z različnima temperaturama spontano prehaja s telesa višje temperature na telo z nižjo temperaturo (drugi zakon termodinamike). Torej greje. Sam imam še več razlag, verjamem, da bo vsak našel svojo, predvsem ob poslušanju skladb z albuma Q.«

»Zatekel sem se v samoto, razmislek, glasbo, ustvarjanje, pisanje,« je povedal Dermol. FOTO: Igor Modic

Verjame v sporočilnost sanj, zato ga vprašam, ali pogosto sanja. »Včasih sem sanjal več, zdaj se sanj le redko spomnim. Ko sem bral članke in študije o spanju in sanjah, me je presenetilo dejstvo, da ljudje sanjamo vsako noč, večinoma, kadar smo v REM-stanju ali fazi. Traja približno 90 minut, sanje so nenadzorovane, nanje načeloma ne moremo vplivati, razen kadar so lucidne, v katerih lahko sanjski potek in prostor delno kontroliramo ali usmerjamo. Veljalo je tudi, da lahko sanjamo z zadnjimi budnimi mislimi in jih potem nadaljujemo v sanjah. Nekatere sanje so lahko preroške. Menim, da je odgovor, ki ga iščemo, že v nas samih, v naši podzavesti, in se sprosti v fazi spanja. Včasih sanjam besedila, melodije, situacije, potovanja skozi kraje, kjer še nisem bil. Pa vendar se mi zdi, da se sanj le redko spomnim, morda izseke, redko celoto. Vsekakor zanimiva izkušnja.«

Sonce je oda upanju

Sonce, ki jo je predstavil kot prvo z albuma, je ena od 13 skladb. »Sonce je vir življenja, energije, svetlobe, toplote. Zaradi njega smo. Kot pri mnogo stvareh njegovo pravo vrednost in moč začutimo šele, kadar ga dlje ne vidimo, ga pogrešamo. Enako je z ljudmi, ki nas obkrožajo. V prispodobi so ljudje sonca, ki nam polnijo življenja, nas grejejo, svetijo na nas. Kakor sonce z žarki nas ljudje zasipavajo z ljubeznijo. In ljubezen se ne meri. Nosimo jo v sebi, tudi kadar ljubih oseb ni blizu. Vedno so ali bodo del nas.«

Nova pesem Sonce govori predvsem o izgubi in ljubezni. »Je oda upanju. Posvetilo večni in neumrljivi ljubezni. Izjemno čutna, globoka pesem, ki je pretkana s hrepenenjem in energijo.« Zakaj je ravno Sonce prva skladba, ki jo deli z nami? Po kratkem premisleku razloži: »Nekako je najlepši napovednik albuma, odprtje, predgovor. Tako kot zbirka Trilogija, ki je izšla pred dobrim letom, je tudi album nastajal v enakem obdobju, prevprašuje enako tematiko, smisel, obstoj, odhajanje, minevanje. Skladbo sva pripravila skupaj s Tomažem Tropom, glasba je njegova, besedilo pa moje. Producent je bil Žare Pak, pri snemanju pa je sodelovala ekipa izjemnih glasbenikov: Jani Hace na bas kitari, Davor Klarič na klaviaturah, Jure Lesar na akustični kitari in Gašper Peršl na bobnih. Orkestracija je delo Leon Firšta, miks in mastering pa Janeza Križaja. Zelo sem hvaležen za celotno izkušnjo, za vloženo energijo in lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Človek spozna, da je cilj pot sama in da je včasih slednja pomembnejša. Kaj sploh ostane, kadar greš večnosti naproti?«

Bližina smrti nas močno zaznamuje

V nadaljevanju spregovoriva o njegovi pokojni ženi, ki ji je posvetil pesem Sonce. »Najbolj si jo bom zapomnil po iskrenosti, ljubečnosti, neskončni energiji in volji do življenja. Nikoli ji nič ni bilo težko, nič odveč, bila je sonce naših življenj. Ena sama poosebljena dobrota. Predvsem pa po tem, kakšen sem bil, ko je bila ob meni. Zaradi nje sem boljši človek.«

Boštjan Dermol in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Prebil se je skozi veliko izgubo in na drugi strani prišel ven močnejši. »Obdobje žalovanja je bilo dolgotrajno. Vse se je zdelo brez vsakega smisla. Vse se je v hipu spremenilo. Zatekel sem se v samoto, razmislek, glasbo, ustvarjanje, pisanje. Moral sem premisliti vse skupaj in izstopiti iz življenja, kakršnega sem poznal do takrat. Najti nov smisel, poiskati voljo, upanje. Sprejeti to nemerljivo izgubo in živeti naprej.« Boštjan se zaveda, da tudi težki trenutki v življenju pridejo z odgovorom. »Bližina smrti tako mladega človeka te močno zaznamuje. Smrt kot biološko dejstvo, ki nas čaka vse, ki je usoda vseh živih bitij. Živeti, kot da nikoli ne pride in hkrati kot da je vsak dan zadnji, kar jih imamo na voljo. Zaključevati stvari, jim dati epilog, povedati iskreno in po lastni vesti, delati drugim dobro, kadar lahko. Krhki smo, minljivi. In v trenutku, ko odidemo, se svet ne ustavi, vse je enako kot prej. Kot da nas nikoli ni bilo tu. Edino, kar smo pustili v drugih ljudeh, s katerimi smo delili čas in prostor. To je sled, ki jo puščamo za sabo.«

Krhki smo, minljivi. In v trenutku, ko odidemo, se svet ne ustavi, vse je enako kot prej.

Sled je pustil tudi s skupino Nude, zato me zanima, ali je zares konec skupine. »Skupina je v hibernaciji, v mirovanju. Ne ustvarjamo, ne koncertiramo v tem času in tudi nimamo namena. Dve plošči sta končani in nista bili izdani, mogoče bo kaj posnetega materiala tudi izdanega, če bomo našli voljo.« Karizmatičnega pevca povprašam, kako do sonca vsak dan, in Boštjan odgovori: »Pogum velja!«