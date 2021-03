Na družabnih omrežjih so vnovič zakrožile žalostne fotografije psov, ki so vklenjeni na verigo na odprtem prostoru, na ledu in snegu, ali pa v neprimernih pesjakih živi zmrznili in seveda poginili. Nekateri so menili, da gre za živali iz držav zahodnega Balkana, kjer so hišni ljubljenčki v večini primerov »nepotrebna stvar«, a žal ni tako. Med poginulimi je bil tudi lep štirinožec iz okolice Ptuja, ki je zmrznil nedaleč od domačega hleva. To je šokiralo mnoge slovenske ljubitelje živali, ki nikakor ne morejo verjeti, da se lahko v naši državi dobrih 20 let v tretjem tisočletju doga...