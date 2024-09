Pes je lahko vegan, maček ne

Navadno je odločitev, da bomo mačko ali psa hranili vegansko, povezana z etičnimi razlogi, nekateri pa se tako odločijo tudi zaradi prednosti, ki jih ima veganska hrana za zdravje. A kar velja za človeka, ne velja nujno tudi za vašega hišnega ljubljenčka.

Z vegansko hrano ne bo dobil dovolj vseh snovi.

Psi so vsejedi in lahko preživijo brez mesa, jajc in mleka ter mlečnih izdelkov, vendar se moramo zavedati, da jim bomo močno omejili vire maščobnih kislin omega-3, kalcija, vitaminov D in B12. Tako kot je to pri ljudeh tudi psom nepravilno prehranjevanje prinese več škode kakor koristi.

Lahko preživijo ob sadju in zelenjavi, vendar takšna prehrana zanje ni bolj zdrava. FOTO: Getty Images

Na trgu obstaja brezmesna hrana za pse, ki jo priporoči veterinar v primeru, da je pes alergičen na nekatere vire proteinov. Pravi veganski jedilnik pa je pri psih zelo težko vzdrževati, ne da bi tvegali zdravstvene težave.

Čeprav so psi vsejedi in so se sposobni prilagoditi na vegansko prehranjevanje, zanje veganski režim v osnovi ni bolj zdrav. Če nameravate psa hraniti v skladu z veganskim načinom prehranjevanja, se o tem posvetujte s svojim veterinarjem.

Mačke so čiste mesojedke, veganska hrana jim ustreza še manj kot psom. FOTO: Getty Images

Psi v želodcu nimajo bakterij, ki presnavljajo hrano z veliko vlakninami, kot jo imajo konji in drugi rastlinojedci, imajo pa manj potreb po proteinih in aminokislinah kot čisti mesojedci. Tako kot človek lahko tudi pes pridobi vitamine A in D iz rastlinskih virov. Ne morejo pa pridobiti tavrina in L-karnitina, tudi ne vitamina B12, kar pomeni, da boste morali za slednjega poskrbeti v obliki prehranskih dodatkov. Bolje kot za vegansko se je odločiti za vegetarijansko prehrano. Še bolj praktična je odločitev za peskatarijansko dieto, pri kateri pes uživa zelenjavo in ribe. Na tak način se izognemo pomanjkanju maščobnih kislin omega-3.

Psi so vsejedi, a jim bomo z izključno rastlinsko prehrano močno omejili vire nekaterih vitaminov.

Kar velja za pse, pa ne velja za mačke, ki so čiste mesojedke. Za normalno delovanje številnih vitalnih tkiv in organov, vključno s srcem, očmi in imunskim sistemom, kosmatinka namreč potrebuje tavrin, ki je tudi v obliki prehranskega dodatka vedno živalskega izvora.