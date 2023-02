Festivalna dvorana Lent bo 11. februarja odmevala v latino ritmih, ki jih že 35 let skupaj s skupino Ritmo Loco ustvarja Dalmatinec Davor Radolfi, na območju nekdanje Jugoslavije so skoraj edinstvena skupina s tovrstno glasbo. Gre za nadaljevanje leta 2019 začete turneje Adriatik Latina, ki jo je prekinil koronavirus. Razpet med Zagrebom in rodno Dalmacijo 66-letni glasbenik pravi, da bo pel, dokler bo dihal. Ob častitljivi obletnici prihaja v Maribor, kjer je imel svoj prvi koncert v Sloveniji, in vas bo s pesmimi Kad uistinu voliš ženu; Sara, Sara, Na bačvama vina, Neka živim, kako živim in...