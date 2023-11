Opravičilo je vredno veliko, beseda »oprosti« pa ima mnogokrat večjo težo, kot si mislimo

O razstavah na tem mestu ne pišemo pogosto. Tudi sicer se zdi, da se umetnost večinoma umika iz časopisja, še posebno če slednje ni ravno specializirano za kulturo. A tudi tega je vedno manj, pravzaprav skoraj nič. Novice in članke o umetnosti so v zadnjih desetletjih zamenjali (ali bolje: zasenčili) trači o popkulturi, rumene vesti so se na magazinskih straneh prerinile tudi v tako imenovane resne časnike. Kaj je s tem narobe oziroma zakaj to sicer sploh ni sporno, še posebno če širše občinstvo to zanima, naj presoja vsak sam, saj tu nismo, da bi vsiljevali svoje mnenje. Lahko pa ga izrazimo....