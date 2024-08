Nuša posnela prvi videospot

Komaj 11-letno pevko Nušo Beuc, ki ji glasba lepša dneve, spremljamo zadnji dve leti, v tem času pa je že nastopila na televiziji. Zelo rada prime za mikrofon in prepeva tako slovenske kot tuje pesmi. Rek, da gre glasba iz roda v rod, pri njej gotovo drži, saj se je z glasbo ukvarjala že njena mami Mateja Jan. Nuša je s svojim petjem opozorila nase pri rosnih petih letih, ko so jo na svoj koncert povabili fantje ansambla Nemir. Z njimi je zapela pred polno dvorano in tako navdušila, da so tri leta kasneje skupaj posneli pesem Kdor prepeva, se ne stara, katere avtorja sta Marjan Turk in Matej Kocijančič. In kako je Nuša spoznala fante iz Mokronoga? Prvič jih je slišala na youtubu, v živo pa jih je spoznala na eni od veselic. Med njimi se je hitro spletla tesna vez, zato so jo fantje povabili na koncert, na katerem so zapeli pesem Kaj me briga.

Nuša Beuc je dekle, ki jo je petje prevzelo že zelo zgodaj.

Zdaj pa je Nuša posnela skladbo z naslovom Ne maram še odrasti danes, za katero je posnela tudi videospot. Govori ravno o obdobju, v katerem je Nuša trenutno, ko si še ne želi vstopiti v svet odraslosti, ampak živi za igro, prijatelje in seveda glasbo. Dekle obiskuje glasbeno šolo, kjer se uči igrati na violino, in pleše balet, obiskuje pa tudi ure petja pri Darji Gajšek. Pred dvema letoma je z njo v televizijski oddaji Zimski pozdrav zapela pesem Tri planike. Lani se je uvrstila na otroški mednarodni festival Brežice,

ki se ga namerava udeležiti tudi letos.

Videospot je posnela s prijateljicami. Fotografije: osebni arhiv

Pri snemanju videospota so ji družbo delale prijateljice. Skupaj so prikazale svet otroštva, igre in razigranosti. Pesem ni nova, saj jo je nekoč prepevala Sanja Mlinar. Ko jo je Nuša slišala, jo je vzela za svojo, in tako je nastala še ena luštna otroška zgodba. Videospot si že lahko ogledate na kanalu

youtube pa tudi nekaterih

televizijah.