Novato v Avstraliji s kenguruji

Zamejski Slovenec Denis Novato je virtuoz na harmoniki, leta 1998 je postal svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, pred tremi leti pa so ga sprejeli v svetovno znano dvorano slavnih harmonikarjev (Accordion World Hall of Fame). Prejel je viteški naziv italijanske republike, pohvali se lahko z glasbenim oskarjem oberkrainer award pa tudi s tem, da je že trikrat obiskal papeža Frančiška.

Avstralija ga vsakič znova očara. Foto: osebni arhiv

S harmoniko je obredel ves svet, pred kratkim je bil že sedmič v Avstraliji, kjer je imel šest samostojnih koncertov v Adelajdi, Sydneyju in Melbournu. »Nastopal sem pri Slovencih in Avstrijcih. Nedavno sem nastopil v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer sem se na povabilo Prifarskih muzikantov udeležil njihovega koncerta, že čez nekaj dni pa sem poletel v Ameriko, kjer sem nastopil na tradicionalnem srečanju v Polka dvorani slavnih. A nisem bil sam, tokrat je bil z menoj izvrsten harmonikar Robert Smolnikar, s katerim večkrat sodelujeva,« nam je razkril Novato.

Na enem izmed koncertov na drugem koncu sveta Foto: osebni arhiv

Kot pravi, so bili v Sydneyju na koncertu tudi mlajši, predstavniki tretje generacije naših izseljencev. »Lepo je, da imajo tudi mladi radi našo slovensko glasbo, ki ostaja priljubljena tudi tam,« pravi Novato, ki na koncertih igra slovenske, italijanske in nemške skladbe. Repertoar prilagaja ljudem in krajem.

Katarina Vrisk, Denis Novato in Robert Pintaric, predsednik slovenskega kluba Planica v Melbournu Foto: osebni arhiv

V Melbournu je sodeloval tudi v radijski oddaji Slovenska čebelica. »Počaščen sem, da me je v svoji knjigi omenila Katarina Vrisk, ki je v Avstraliji izdala knjigo Antologija slovenskih glasbenikov. Z Vriskovo sem se tudi srečal,« pove tržaški Slovenec, ki je kot gost iz Italije sodeloval tudi na letošnjem tradicionalnem koncertu Prifarskih muzikantov v Cankarjevem domu. »Bilo je fenomenalno. Z njihovim mladim harmonikarjem Matijo Marinčem sem zaigral dve skladbi, z eno sem se predstavil še sam, na koncu pa smo vsi skupaj zaigrali Marino. Ker je bil letošnji naslov koncerta K sosedu v vas, sem jaz bil sosed iz Italije,« nam je še zaupal Novato.