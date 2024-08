Nordijska hoja: začnite še pred jesenjo in uživajte v njenih pozitivnih učinkih

Konec vročega poletja je idealen čas za začetek redne hoje s palicami, znane tudi kot nordijska hoja, ki prinaša številne zdravstvene koristi.

Ker so temperature zmerne, so idealne za fizično aktivnost na prostem. Ni več tako vroče, kar pomeni manjšo nevarnost pregrevanja. S koncem počitnic in začetkom šolskega leta se zmanjša število obiskovalcev na priljubljenih poteh, kar omogoča mirnejšo in bolj sproščujočo vadbo. Manjša gneča pomeni več prostora za pravilno izvajanje nordijske hoje.

Redna telesna aktivnost krepi imunski sistem, kar je pomembno pred prihajajočo zimo in sezono prehladov. Če začnete zdaj, boste ohranili oziroma krepili fizično kondicijo ne le jeseni, ampak tudi pozimi.

Nordijska hoja je primerna za ljudi vseh starosti in telesnih sposobnosti; tempo in intenzivnost lahko prilagodite svojim potrebam in ciljem. Vključuje celotno telo, povečuje mišično moč, vzdržljivost in izboljšuje koordinacijo. Ta oblika vadbe je nežna do sklepov, palice pomagajo razbremeniti sklepe in zmanjšati pritisk na kolena in kolke. Spodbuja pravilno držo telesa, saj palice pomagajo pri vzdrževanju ravnotežja in stabilnosti.

Poleg tega hoja v naravi pomaga zmanjšati stres in izboljšati razpoloženje. Omogoča poglobljeno povezavo z naravo, kar prinaša občutek miru in zadovoljstva.

Je tudi odlična priložnost za druženje – z družino, prijatelji ali sosedi. Skupinski izleti spodbujajo socialne stike in motivacijo za redno vadbo.

Za nordijsko hojo potrebujete le udobne čevlje in palice. Oprema je cenovno dostopna in enostavna za uporabo.