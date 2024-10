Nogomet: Naj se ponovi lanski oktober!

»Pripravljali smo se tako kot doslej. Analizirali smo četrtkovega tekmeca. Bistveno je, da ne odstopamo od svojih principov, svoje igre, saj se zavedamo, da nam to lahko prinese uspeh. Toliko smo dozoreli kot reprezentanca, da lahko rečemo, da gremo na vsaki tekmi na zmago,« je pred pomembnima nogometnima dnevoma odločno napovedoval branilec Vanja Drkušić.

Nocoj in v nedeljo

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje tekme v Uefini ligi narodov, pred izbrano vrsto Matjaža Keka sta dve sila pomembni tekmi. V četrtek se je pomerila z Norveško, s Kazahstanom pa v nedeljo, 13. oktobra, ob 15. uri po slovenskem času. Do konca lige narodov sta potem še dve novembrski preizkušnji, in sicer bodo Kekovi izbranci 14. novembra gostili Norveško, 17. novembra pa bodo gostovali v Avstriji.

Na lestvici sta po prvih dveh krogih na vrhu skupine B3 Slovenija in Norveška s po štirimi točkami, Avstrija in Kazahstan imata po eno. Slovenija prihaja kot 51. reprezentanca s Fifine lestvice – Norveška je štiri mesta višje (v prejšnji izvedbi lige narodov smo jo ugnali in remizirali z njo), Kazahstan je 109., a kljub temu še vedno zelo neugoden.

Oktobra lani ključna koraka

Selektor Matjaž Kek je igralce pripravil na zahtevni tekmi. FOTO: Reuters

V taboru Slovenije ne bi imeli nič proti, če se ponovi lanski oktobrski zbir. Slovenska nogometna reprezentanca je takrat najprej v razprodanih Stožicah premagala Finsko s 3:0 in po sedmih krogih kvalifikacij za euro 2024 ostala na vrhu skupine H, zatem so Kekovi slavili v gosteh proti Severni Irski (0:1), vozovnico na evropsko prvenstvo pa so potrdili novembra. V dresu Norveške, naši reprezentanti so bili v času pisanja z mislimi le pri tej tekmi, jim verjetno največ dela in skrbi povzroča napadalec Erling Haaland, ki je ob odsotnosti poškodovanega Martina Odegaarda prevzel tudi kapetanski trak.

Slovenija ima lepe spomine na Kazahstan, s katerim je v zadnjem letu in pol odigrala tri tekme in vsakič zmagala. Ne nazadnje so naši nogometaši prav s preobratom in z zmago (1:2) v Kazahstanu začeli kvalifikacije za uvrstitev na EP 2024.

Norveška se že 24 let ni prebila na veliko tekmovanje, Slovenija pa je med drugim igrala na letošnjem EP.

»Komaj čakamo ti dve tekmi. Gledati moramo na to, kaj moramo narediti, ko stopimo na igrišče,« je pred tekmama dejal vezist Jasmin Kurtić, ki ne razmišlja o tem, da bi končal reprezentančno kariero. Ni razmišljal niti o tem, da bi na Norveškem lovili neodločen izid, kot so ga dosegli nazadnje. »Pogovarjati se o remiju ne bi bilo smiselno. Moramo pa igrati stoodstotno. Ker če igramo manj, imamo težave. Če pa smo na sto odstotkih, lahko delamo težave velikim ekipam, kar smo večkrat dokazali. Vemo, da je Norveška fizično dobra ekipa, taki bomo morali biti tudi mi, potem pa bomo videli, kaj bo,« je razmišljal izkušeni Kurtić.

Pogovori s Šeškom

Selektor Kek ima nekaj dilem (v ekipi ni Žana Karničnika, Davida Brekala, Sandija Lovrića, Tomija Horvata), a tudi nekaj sladkih skrbi. Predvsem z Benjaminom Šeškom, ki zabija gole kot po tekočem traku. V tej sezoni jih je v klubu in reprezentanci dosegel že 10.

»Z vsemi napadalci se veliko pogovarjamo. Seveda se mogoče z Benijem še največ, saj tudi on veliko sprašuje. Vemo, da imava oba izkušnje iz bundeslige, tako da se tudi na ta račun malo pošaliva, saj napoveduje, da me bo presegel po številu golov v nemški ligi. Fant je na dobri poti, gre za igralca z redkim talentom,« o Benjaminu pristavi Milivoje Novakovič, pomočnik selektorja.