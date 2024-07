Niti tretjič niso razočarali

Ameriška vokalna atrakcija Naturally 7, ki že 25 let kraljuje na vokalnem parketu, je še tretjič obiskala Ptuj. Minoritski samostan je pokal po šivih, saj je že več let znano, da se tovrstnemu šovu ni mogoče odpovedati.

Pevski trojček ni miroval, Maja Keuc s sestrama Yebuah, Ireno in Leticio. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Tokrat so prišli s povsem svežim projektom, imenovanim Naturally 7 at the Movies, s katerim s širino, višino in globino glasov poustvarijo najboljšo kdaj napisano filmsko glasbo. »Zame je to najboljši a capella band in prav vesel sem, da sem jih skupaj z ekipo že tretjič gostil na Ptuju,« je navdušeno razlagal Mladen Delin, direktor in ustanovitelj enega največjih slovenskih mednarodnih zasebnih festivalov, Festivala Arsana.

Dejan Zavec, naš boksarski superšampion, z ženo Natašo FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Brata Roger in Warren Thomas iz Queensa (New York) sta skupino ustanovila 1999. Glavnina ostaja že 25 let nespremenjena. Novi člani so prišli med letoma 2015 in 2021, Ricky, Sean in N'Namdi na basu, ki je še posebno pobožal razigrano publiko v Minoritih. Naturally 7 so v svoji karieri sodelovali z največjimi imeni, kot sta denimo Michael Bublé in Quincy Jones. Ena od njihovih najbolj znanih predelav je In the Air Tonight Philla Collinsa.

Mladen Delin, direktor Festivala Arsana, z ženo Ano in sponzorji iz hiš Žiger FOTO: MP Produkcija/pigac.si

