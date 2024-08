Nino Ošlak po 15 letih glasbene kariere prvič v Cankarja

Leto dni po zmagoslavju na Popevki bo jesen za Nina Ošlaka zelo pestra. Vsestranski pop glasbenik letos praznuje pomemben mejnik – 15-letnico ustvarjanja. Na družbenih omrežjih je sledilcem oznanil svoj prvi samostojni koncert v Cankarjevem domu, kjer bo s poslušalci delil svoje največje uspešnice ter predstavil prihajajoči album Elektro-romantika. Akademski glasbenik mi najprej zaupa, kakšno poletje je za njim. »Poletje sem si letos vzel čisto na 'easy', nikoli še nisem toliko dopustoval. Vmes sem imel samo tri nastope, sicer pa skoraj ves čas nekje na poti ali pa doma in dobesedno vse štiri od sebe,« se nasmeji. »Veste, to ni kar tako. Sem deloholik, ampak se učim loviti ravnotežje med delom in užitkom.«

Kakšen je bil torej letošnji dopust? »Nekaj časa sem bil v skandinavskih deželah. Finska me je čisto očarala, čeprav se je pred potovanjem nisem toliko veselil kot na primer Švedske. Helsinki so izjemno mesto, tako prijetni ljudje, čeprav bi človek pričakoval, da bodo zelo hladni, ker živijo tako na severu. Imajo noro lepo naravo, več dni sem preživel v manjših podeželskih krajih malo iz prestolnice. Potem sem bil v Stockholmu, ki je sicer na neki način podoben, a ima nekoliko več življenja. Tam sem bil pravi turist, obiskal sem nekaj muzejev, tudi znamenitega Abbinega. Nisem največji fan Abbe, ampak njihova zgodba in glasba sta mogočni. Postavili so nove trende, po katerih se marsikdo še danes zgleduje.«

Rad se objema

"Poletje sem si letos vzel čisto na 'easy', nikoli še nisem toliko dopustoval." FOTO: Igor Modic

Njegov novembrski koncert ne bo le retrospektiva njegovega dela, ampak tudi pogled v prihodnost, in tako Nino že napoveduje izid novega singla Kdo te zdaj objema. »Videospot smo snemali na enega najbolj vročih poletnih dni. Snemal sem z izjemnim režiserjem Nikom Karom, s katerim sva ustvarila že veliko spotov, saj se z njegovo ekipo res dobro ujamemo. Video bo dobro podkrepil besedilo, podčrtal neke fraze. Ni pa tipične romantične zgodbe. Plesalka, ki nastopa in predstavlja bolečino v odnosu, se pojavlja na en tak poseben način. Ne pleše, ampak se 'obeša' po velikem industrijskem stojalu. Nisem želel klišejske ljubezenske zgodbe, to je prežvečeno. Ni vedno vse v rožicah, kajne,« se nasmeji in razodene, da je pesem precej realistična. »Ni sicer moja zgodba, ampak je zgodba meni bližnje osebe. Zelo se me dotaknejo zgodbe, ki jih vidim, slišim od bližnjih. Če se meni dogaja kaj ekstremno dobrega ali slabega, težko pišem. Lažje, kadar sem v vlogi opazovalca. Pesem je ljubezenska, ampak … Pojem tudi o tem, da bi včasih rad 'vrgel vse čez ramo' in začel drugje, na novo. To so občutki, ki so, mislim, marsikomu znani. Vsi se v življenju znajdemo na razpotjih, ko se marsikaj vprašamo.«

Ob tem ga v stilu naslova pesmi vprašam, kdo zdaj objema njega, in v smehu odgovori: »Veš, da sem jaz tisti, ki po navadi objame. Rad se objemam, veliko se objemam. Zdaj sem ravno z vaje z bandom in sem objel svojega dolgoletnega kitarista Dominika. Ker mi je tako lepo voščil za rojstni dan, da si je zaslužil ekstra dolg objem.«

Nova pesem je uvod v njegov četrti album Elektro-romantika, ki bo izšel tik pred koncertom. »Plošča je že posneta, zaključujemo zadnje finese. Album sem naslovil po navdihu nekih drugih časov, to je časov kaset. Bila je stran A in stran B, na vsaki nekaj pesmi ... Podobno bo tudi na mojem četrtem albumu. Prvi del bodo pop uspešnice, ki imajo tudi nekaj elektro prizvoka in jih ljudje večinoma že dobro poznajo, drugi del plošče pa bodo zvočno zelo intimne, klavirsko-vokalne skladbe. Torej malo elektro popa in veliko romantike, če potegneva črto,« sklene z nasmehom.

Zmagal z angino

Zdaj so vse misli že usmerjene v Cankarjev dom, kjer bo proslavil 15 let glasbenega ustvarjanja. »Pravzaprav bi rekel, da že celo leto praznujem. Glasba me je prevzela res zelo zgodaj, čeprav nihče od domačih ni glasbenik. Dolgo sem staršem težil, naj me vpišejo v glasbeno šolo Velenje, kjer smo živeli. Potem umetniška gimnazija, akademija za glasbo ... Ves čas sem bil v klasični in pop glasbi. Pop je vedno imel posebno mesto, ker mi je dajal več svobode pri izražanju. S ponosom gledam na vse. Predvsem sem ponosen, da sem ohranil zvok, svojo vizijo in močno hrbtenico. To je v našem poslu včasih res težko. Seveda me je kaj kdaj udarilo po glavi, naučil sem se na lastnih napakah, ki bi si jih lahko prišparal, ampak … sem trmast in vztrajen. Včasih je to super lastnost,« razloži v smehu.

Ponosen sem, da sem ohranil svoj zvok, svojo vizijo in močno hrbtenico. Seveda me je kaj kdaj udarilo po glavi, naučil sem se na lastnih napakah, ki bi si jih lahko prišparal, ampak …

Kako se je pravzaprav začela njegova glasbena kariera? »Na TV Paprika so imeli glasbeni festival Pesem poletja, kjer sem debitiral. Potem je bila prva radijska odmevna uspešnica Mi amor in kar naenkrat nastop, teve oddaje … Ne vem, stvari so se odvrtele. Zelo hitro sem dobival ljubezenska pisemca najstnic. In prav lepo je, ko je ta publika danes z menoj odrasla.«

"Zelo se me dotaknejo zgodbe, ki jih vidim, slišim od bližnjih." FOTO: Igor Modic

Še vedno odmeva njegova lanska zmaga na slovenski Popevki s pesmijo Med nama. »Zagotovo je to ena izjemno lepa potrditev, sploh ko te tako močno podpre občinstvo. Res da sem akademik, ampak največ mi pomeni to, da ljudje začutijo pesem. Vem, sliši se osladno. Lahko napišeš še tako zahtevne note, pa če ljudje ne začutijo v tem tvoje čiste duše, da res poješ s srcem … Potem težko slaviš.« Ko zavrti čas nazaj ob zmagi na Popevki, mi zaupa: »To bo res en lep spomin, za zmeraj. Prav smešno je bilo. Na dan nastopa sem bil čisto povožen, imel sem angino in visoko vročino, skoraj 39,5. Komaj sem stal na odru in odpel, res pustil vse, kar sem lahko v tem večeru … Potem sem šel v garderobo, odložil vse in začel pakirati, da grem čim prej domov. Ko so me razglasili za zmagovalca, mi je član ekipe moral prinesti slušalke, ki jih potrebuješ na odru, saj so že bile pospravljene v kovčku … jaz pa sem letel na oder. Bilo je kaotično, res presenečenje.«

Lahko napišeš še tako zahtevne note, pa če ljudje ne začutijo v tem tvoje čiste duše, da res poješ s srcem, potem težko slaviš.

Karte za rojstni dan

Zdaj pa nas vabi v Cankarjev dom, na glasbeno popotovanje, ki bo združilo preteklost, sedanjost in prihodnost. »Na tem odru sem že velikokrat stal, kot gost na koncertih, kot študent na akademiji. Čisto solo koncerta pa tu še nisem imel. Zelo se veselim, vse je že postavljeno, samo še realizirati je treba. Vmes imamo z bandom še nekaj manjših nastopov, tako da smo uigrani, ampak za ta koncert bo kar nekaj sprememb, kakšna pesem bo zazvenela čisto na novo.«

Nino Ošlak in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Glasbenih gostov ne razkrije, ker bi rad, da so presenečenje, ni pa skrivnost, da so karte za novembrski koncert šle v prodajo ravno na njegov 34. rojstni dan. »Za svoj rojstni dan sem poslušalcem želel nekaj dati, zato smo vstopnice v prodajo sprostili ravno takrat. Že v prvih treh dneh smo jih prodali skoraj polovico, kar mi ogromno pomeni. Takšni koncerti so za nas, slovenske izvajalce, velik zalogaj. Tega ne delam zaradi denarja, ampak zato, ker želim ob obletnici publiki dati največ. Zato poseben koncert, z večjo zasedbo, presenečenji ...« In kako je praznoval rojstni dan? »Letos sem večino poletja preživel na severu Evrope, samo nekaj dni avgusta sem skočil na morje. Že 10 let hodim v Grčijo, vsako leto na drug otok. Nekako se je poklopilo, da sem rojstni dan dočakal na morju. Praznovati na plaži je zame rajsko. Sem velik ljubitelj poletja, to je res moj čas. Ob polnoči smo imeli nočno kopanje, kopalk takrat človek ne rabi … zabavno je bilo. Dobesedno sem skočil v rojstni dan,« se nasmeji. Ob koncu pa z nasmehom na obrazu še pove: »Živite za trenutke, ki vas naredijo srečne. Vesel bom, če bomo skupaj praznovali mojih 15 let kariere v Cankarju.«