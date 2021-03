Neverjetna zgodba najuspešnejšega zlatokopa

Zlato ima že tisočletja neverjeten vpliv na človeštvo. Privlačna rumena barva in zagotovilo bogatega življenja mu dajeta neverjeten čar. Nova odkritja zlata so v zgodovini povzročila veliko razburjenja in množični stampedo ljudi, ki so v rudnikih videli obljubo izpolnitve svojih sanj. Takšna odkritja so bila konec 19. stoletja v Kaliforniji, Avstraliji in na Aljaski. Pritegnila so predvsem ljudi nemirnega duha, ki se niso pustili ukalupiti v običajen red življenja. Eden takih je bil tudi Anton Stander, ki se je leta 1867 rodil kot Anton Prestopec v Javorjah pri Litiji. Kot dvajsetletni mlade...