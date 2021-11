Nekateri psi pozimi potrebujejo plašček

Ko pride mraz in so temperature pod ničlo, ne zebe le ljudi, temveč tudi mnogo hišnih ljubljenčkov. Zato ne preseneča, da marsikateri pes, pa tudi mačka s tanjšim kožuščkom (brez poddlake), noče iz tople hiše ali stanovanja. Ker so sprehodi zanje nujni, je za najbolj zmrzljive rešitev živalski plašček. Zimska oblačila za pse iz različnih materialov FOTO: JANEZ PETKOVŠEK Čeprav v trgovinah za živali prodajajo različne plaščke, puloverčke, jakne in bolj ali manj podložene bunde vseh velikosti, se mnogim zdijo ali predragi ali pa preveč kičasti oziroma jih nočejo zaradi neprimernih mat...