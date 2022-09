V začetku septembra je bil na temo negotove prihodnosti rek in ribjega življa v njih pomemben sestanek delegacije Ribiške zveze Slovenije (RZS) z ministrom za okolje in prostor (MOP) Urošem Brežanom in drugimi predstavniki tega ministrstva. Predsednik RZS Miroslav Žaberl je v nastopu pred ministrom Brežanom opozoril na katastrofalni vpliv podnebnih sprememb v letošnjem poletju. Zaradi izjemne suše in visokih temperatur je trpela zlasti potočna postrv. Ribiči so samoiniciativno začasno prepovedali ribolov za zaščito rib, a so pričakovali tudi, da bo okoljsko ministrstvo prepovedalo preostale v...