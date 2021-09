Največji pozer ris Mihec

Projekt LIFE Lynx, s katerim želimo z doseljevanjem romunskih in slovaških risov izboljšati genetsko sliko domačih, hkrati pa zaradi majhnega števila slovenske populacije močno omejiti parjenje v sorodstvu, poteka zelo uspešno. Med lanskim avgustom in letošnjim aprilom so namreč s fotopastmi zabeležili 22 odraslih risov in osem mladičev. Več kot kadar koli Omenjenemu številu risov, ki so jih sodelavci projekta LIFE Lynx v sodelovanju z lovci spremljali na 158 lokacijah znotraj 49 lovišč, pa je treba prišteti še nekaj dodatnih. Z gozdnimi kamerami so namreč dobili nekaj več kot 45.000 f...