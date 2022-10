Tatjano Puklavec iz ormoškega družinskega podjetja Puklavec Family Wines so na Nizozemskem razglasili za vinarko leta 2022. Do zdaj so bile s tem prestižnim nazivom nagrajene štiri ambiciozne ženske iz nizozemskega vinarskega sveta, Tatjana pa je prva tujka. Kandidatke ocenjuje strokovna žirija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja gostinstva in vinarstva. Hči ormoškega vinarja Vladimirja Puklavca je žirijo navdušila z vztrajnostjo in dolgoletno kariero v vinarstvu. Ko je skupaj z očetom leta 2009 prevzela družinsko podjetje Puklavec Family Wines, je imela jasno vizijo: prodaja vina po vs...