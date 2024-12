Naj izvajalci in pesmi leta

Največja platforma za pretakanje glasbe na svetu Spotify je predstavila sezname najbolj poslušanih ustvarjalcev za leto 2024. Vsak uporabnik je na začetku decembra prejel svoj letni pregled, imenovan Spotify Wrapped, objavili pa so tudi globalne lestvice največkrat poslušanih izvajalcev, pesmi, albumov, podkastov, zvočnih knjig in najbolj viralnih pesmi leta.

Novi izvajalci, žanri in trendi

Spotify Wrapped je zanimiv kazalnik, kaj se dogaja v svetu glasbe, pri čemer različni izvajalci, žanri in trendi prodirajo v nove prostore, pa naj gre za »klasične« pop zvezde, kot so Chappell Roan, Shaboozey in Sabrina Carpenter, ki kraljujejo na lestvicah, »nove« žanre, kot je country, ki so se razširili kot še nikoli prej s pomočjo izvajalcev, kot so Beyoncé, Shaboozey, Lana Del Rey in Post Malone, ali pa vzpon neodvisnih izvajalcev, kot so Clairo, Mk.gee in The Marías, ki žanjejo tako pozitivne kritike kot uspehe pri pretočnem predvajanju.

Spotify Wrapped pokaže, kaj ste največkrat poslušali. FOTO: Staš Ivanc

V zadnjem času so zelo uspešna tudi sodelovanja med izvajalci (npr. Billie Eilish in Charli XCX, Lady Gaga in Bruno Mars ter Beyoncé in Miley Cyrus), še posebno pa je opazen uspeh izvajalk, predvsem na Spotifyevem seznamu najboljših albumov, kjer ženske zasedajo osem mest v prvi deseterici. V svetu podkastov so opazili rast na področju športa, komedije in resničnih zločinov. Odkar je spotify leta 2019 vstopil na to področje, je podkaste na pretočni platformi poslušalo že pol milijarde ljudi, trenutno pa ponuja že 300.000 videopodkastov. Minilo je tudi leto dni, odkar je spotify v določenih državah za premium naročnike začel ponujati zvočne knjige, in tudi tukaj beleži uspehe.

Kdo so torej najboljši?

Pa poglejmo, kdo je največkrat predvajani globalni glasbenik oziroma glasbenica leta 2024. Verjetno ni treba preveč ugibati: to je ameriška pop zvezdnica Taylor Swift, ki je v zadnjem letu dosegla več kot 26,6 milijarde pretakanj po vsem svetu. Sledijo ji The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Billie Eilish, Travis Scott, Peso Pluma, Kanye West, Ariana Grande in Feid.

Sabrina Carpenter je imela največkrat poslušano pesem. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Največkrat pretakane pesmi na svetu so Espresso Sabrine Carpenter, Beautiful Things Bensona Boona, Birds of a Feather Billie Eilish, Gata Only FloyyMenor in Cris Mj, Lose Control Teddyja Swimsa, Djojeva End of Beginning, Hozierjeva Too Sweet, Weekndova One Of The Girls, Cruel Summer Taylor Swift ter duet Bruna Marsa in Lady Gaga Die With A Smile.

Taylor Swift je dosegla 26,6 milijarde predvajanj po svetu.

Najpogosteje pretakani albumi leta so The Tortured Poets Department: The Anthology (Taylor Swift), Hit Me Hard And Soft (Billie Eilish), Short n' Sweet (Sabrina Carpenter), Mañana Será Bonito (Karol G), Eternal Sunshine (Ariana Grande), 1989 (Taylor Swift), SOS (SZA), Lover (Taylor Swift), Fireworks & Rollerblades (Benson Boone), Starboy (The Weeknd).

Še posebno je opazen uspeh izvajalk, predvsem pri albumih.

Najbolj priljubljeni podcasti so The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy, Huberman Lab, This Past Weekend, The Diary Of A CEO, Serial Killers, Relatos de la Noche, Crime Junkie, Café Com Deus Pai in El Podcast de Marian Rojas Estapé.

Tudi Billie Eilish ni šlo slabo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Največkrat predvajane zvočne knjige pa so A Court of Thorns and Roses (Sarah J. Maas), The Fellowship of the Ring (J. R. R. Tolkien), I'm Glad My Mom Died (Jennette McCurdy), A Court of Mist and Fury (Sarah J. Maas), It Ends with Us (Colleen Hoover), The 48 Laws of Power (Robert Greene), A Court of Wings and Ruin (Sarah J. Maas), A Game of Thrones: A Song of Ice and Fire: Book One (George R. R. Martin), Icebreaker: A Novel (Hannah Grace) in Fourth Wing (Rebecca Yarros).

Podkaste je od leta 2019 poslušalo pol milijarde uporabnikov spotifya.

Za konec pa poglejmo še najbolj viralne pesmi na svetu: Die With A Smile (Bruno Mars in Lady Gaga), Birds of a Heather (Billie Eilish), Beautiful Things (Benson Boone), Lose Control (Teddy Swims), Good Luck, Babe! (Chappell Roan), Too Sweet (Hozier), We Can't Be Friends (Ariana Grande), End of Beginning (Djo), Espresso (Sabrina Carpenter) in Not Like Us (Kendrick Lamar).

Kakšen pa je bil vaš Spotify Wrapped?