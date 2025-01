Na olimpijskih igrah 3 generacije Hočevarjevih

Seveda sem vesel, ko ju vidim, kako jima gre. Tako je bilo tudi v časih, ko sem na treningu in tekmah videl sinova Simona in Mateja. Nikoli nisem forsiral, da bi se otroka ali vnuki ukvarjali s kajakom in kanujem,« ponosno pove Tone Hočevar, ki je v kanuju na divjih vodah nastopil na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Po njegovih brzicah sta šla sinova, pa tudi vnuka Žiga Lin in Eva Alina. »Z ženo rada hodiva na tekme Žige Lina in Eve Aline. Ves denar za to zapraviva, pa nimava slabih pokojnin. Letos sva za njiju navijala tudi na olimpijskih igrah,« nadaljuje Tone, začetnik legendarne slov...