Naredite mi prosim dvojnik tega ključa, sem dejal mojstru ključarju v veleblagovnici. Medtem ko je stružil dvojnik, sem na pultu listal prospekt Pohištveno ključavničarstvo iz leta 1938. Stari izrazi in ilustracije so me pritegnili. Moja vedoželjnost je pritegnila mojstrovo pozornost in začela sva se pogovarjati o ključavničarstvu. Beseda je dala besedo, pogovor je stekel o številnih temah. Goran Petrov živi v Ljubljani, po rodu je pol Korošec, pol Dalmatinec. Je zgovoren, topel človek in vedno nasmejan. Opravljal je različne poklice, delal je tudi v ZDA. Ročno je zelo spreten, pravi Tausendkü...