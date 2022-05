Kako na dopust ceneje in svobodneje?

Bliža se čas dopustov, ki nas bo letos še posebno udaril po žepih, tistim, ki se o destinaciji radi odločajo zadnji trenutek, pa se lahko zgodi tudi, da se bodo brisali pod nosom. Po dveh letih so se namreč po večjem delu sveta sprostile omejitve gibanja in potovanj, na letalih večinoma niso več potrebne zaščitne maske, zato so mnogi že med prvomajskimi prazniki svobodo pograbili z obema rokama, turistični delavci pa si roke že manejo tudi ob pogledu na rezervacije nastanitev med poletjem. A vojna v Ukrajini, sankcije proti Rusiji ter posledice pandemije covida-19 so poskrbele za povišanje cen tako rekoč vsega, od dobrin do storitev, in to povsod. Kako torej kaj malega prihraniti med dopustom? Izberemo lahko destinacije, kjer so stroški življenja nižji, a te so običajno daleč in treba je všteti še cene letalskih vozovnic. Pri slednjem lahko oprezamo za morebitnimi akcijskimi cenami in posebnimi ponudbami, a nikar ne prehitevajmo z nakupom vozovnice v London, če je treba zanjo odšteti nekaj deset evrov, ko pa bo po pristanku vse trikrat dražje, kot bi bilo doma.

V naši bližini je kampiranje najcenejše v Črni gori, v skandinavskih državah in v Veliki Britaniji lahko prespimo tudi na zasebnem zemljišču.

Cenovno najugodnejša možnost ostajajo kampi, če se tja odpravimo s šotorom, za avtodom je že treba odšteti več, tudi cena trajektnega prevoza je višja. A ni le cena tisto, kar navdušence pritegne h kampiranju, v prvi vrsti je to svoboda, se strinjajo.

Kot nalašč za ljubitelje narave FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Če se, denimo, z avtodomom odpravimo v državo, kjer ga lahko parkiramo skorajda kjer koli, tudi na odročni plaži, kjer ponoči uživamo ob pogledu na zvezdnato nebo, ki ga ne kvari soj luči, zjutraj pa nas zbudi šum valov in petje ptic. To je ob dovoljenju lastnikov zemljišča mogoče na Škotskem, Irskem in drugih delih Velike Britanije, tudi v skandinavskih deželah, v Bosni in Hercegovini in na Kosovu. V drugih delih Evrope je prepovedano.

Prednosti in slabosti

Če bi radi poskusili, ali je dopustovanje v kampu sploh za nas, je najbolje, da si šotor ali avtodom za prvič izposodimo. Šotor pri prijateljih, avtodom pa lahko najamemo v povprečju za 100 evrov na dan, manjši so nekoliko cenejši, bolje opremljeni in večji so dražji. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na gorivo, cene trajekta in izbiro lokacije. Avtodom je namreč prevozno sredstvo in hiša v enem, bivalnega dela ne moremo odklopiti in se na večerjo odpeljati z avtomobilom, zato naj bodo objekti, ki jih želimo obiskati, čim bližje kampu.

Avtodom in šotor ponujata obilo svobode. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Teh težav ni, če bivamo v šotoru, je pa v njem precej manj udobja. Ni tekoče vode in elektrike, podnevi se šotor močno segreje, zato ga je najbolje postaviti v senco, kjer pa prostih mest tudi najhitreje zmanjka, veliko manj je zasebnosti, saj se vse sliši vanj in iz njega, če ne želimo spati na trdih tleh, je treba v avto stlačiti tudi dodatne blazine. Za kampiranje s šotorom je treba s seboj peljati tudi vso preostalo opremo, ki je v avtodom že vključena, torej kuhalnik, posodo, hladilno skrinjo in podobno, pa seveda mize in stole, če želimo posedati pred šotorom. Tisti, ki jih skrbi glede varnosti, naj raje izberejo avtodom, svetujejo poznavalci, sicer pa je odločitev povsem stvar posameznika in osebnih preferenc.

Tudi šotor lahko spremenimo v luksuzno bivališče. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Cenovno ugodnejši, tudi če se pozneje odločimo za nakup, je brez dvoma šotor. Za družinskega, v katerem je prostora za šest oseb, je denimo treba odšteti od 500 do 1500 evrov, ker ne potrebujemo vode in elektrike, je nižja tudi cena kamp prostora. Na Hrvaškem je denimo treba v sezoni odšteti med sedem in 14 evrov na osebo na dan, nekaj evrov manj za otroke, za prostor za šotor in vozilo pa še dodatnih od 18 do 25 evrov na dan.

V kampu tudi družbe ne bo manjkalo. Foto: JURE ERŽEN

Parcela z vodo in elektriko na drugi strani stane od 18 do 30 in več evrov na dan, odvisno seveda od kampa in lokacije, parcele ob morju so običajno za nekaj evrov dražje od tistih v notranjosti kampa. V Sloveniji in Italiji so cene nekoliko višje, najugodnejše pa je v naši bližini kampiranje v Črni gori, kjer je treba v povprečju odšteti štiri evre na osebo na dan, za velik šotor še dodatnih pet, za avto tri in avtodom osem.