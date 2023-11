Mladi ansambel Nagajivi tris nagovarja današnja dekleta

Nagajivi tris je še en mlad ansambel, ki je na glasbeni sceni prisoten zadnja štiri leta. A najprej so si fantje, dva sta brata, eden pa je njun bratranec, nadeli ime Hrošči. V koronskem času, ko je bilo več časa za razmišljanje, pa so sklenili, da bodo glasbeno pot nadaljevali kot Nagajivi tris, saj so še mladi in nagajivi.

Iz hroščev v nagajivce

Ansambel sestavljajo brata Matija in Dušan Lazar ter njun bratranec Blaž Novak. Matija, ki igra harmoniko in bobne, ter Dušan, bas kitarist in baritonist, prihajata iz Jagnjenice v občini Radeče, njun bratranec Blaž, ki igra ritem kitaro in električno kitaro, pa iz Počakovega. Poleg glasbe jih torej povezujejo tudi sorodstvene vezi.

»Naši začetki sicer segajo že v leto 2019, a takrat smo nastopali še pod starim imenom, skupina Hrošči. Koronski dogodki so nas pozneje pripeljali do preimenovanja skupine v Nagajivi tris. Sicer pa smo vsi obiskovali glasbeno šolo, v kateri smo pridobili osnove za igranje. Predvsem ritem, posluh pa na srečo imamo. Ker smo pogosto igrali sorodnikom na praznovanjih, so nas začeli tudi drugi nagovarjati, da bi sodelovali na raznih prireditvah. Zato smo se odločili, da svojo pot zastavimo malo bolj resno. In se preimenovali v Nagajivi tris, kar nam zagotovo pristaja, saj smo po duši zelo nagajivi,« pove harmonikar Matija, ki skupaj z bratom Dušanom prihaja iz številne, dvanajstčlanske družine, v kateri je kar deset otrok. In skoraj vsi so glasbeno nadarjeni in nastopajo od mladih nog.

Nagajivi tris sestavljajo (z leve) Blaž Novak ter brata Matija in Dušan Lazar. FOTO: arhiv ansambla

Prva avtorska polka

Njihova posebnost je, da sami ustvarjajo melodije in pišejo besedila. »Vsak po svoje snujemo zamisli, kadar imamo čas, potem pa ideje in zapiske združimo in se trudimo ustvariti kar najbolj spevno pesem,« pravijo fantje, ki so ravno v teh dneh na radijske postaje poslali svojo prvo avtorsko polko z naslovom Današnja dekleta. Ta je pri poslušalcih, predvsem mladih, naletela na zelo pozitiven odziv. Zdaj jih radijske postaje že vabijo, da glasbene načrte in pesem predstavijo kar sami. Načrtov za prihodnost jim ne manjka.

»Že prihodnje leto si želimo ustvariti drugo lastno skladbo, prav tako pripravljamo repertoar za nastope, saj je teh vedno več. Pri tem se poskušamo prilagajati tako željam občinstva kot svojim željam, vanj pa vključujemo tudi skladbe, ki so trenutno popularne. Največ nastopamo na raznih prireditvah, rojstnih dnevih in priložnostnih druženjih,« pravi Matija, ki je še dijak, medtem ko sta Blaž in Dušan že zaposlena.

Bolje bi bilo poslušati svoje srce in izbrati odločitve, ki vodijo do sreče.

Kakšna zgodba pa se skriva za naslovom skladbe Današnja dekleta? »Ker smo veliki ljubitelji traktorjev, pa tudi deklet, smo se odločili, da oboje združimo v naši pesmi, ki govori o mladem fantu, ki dekletu poje podoknico. Dekle se za njegovo petje in igranje ne zmeni, saj je zanjo pomembnejše premoženje kot ljubezen. V videospotu je traktor prispodoba za premoženje. Ker je bil fant potrt, si je kupil traktor in osvojil drugo dekle. Na srečo je našel pravo, ki se za druge ne zmeni. S to skladbo smo želeli sporočiti, da so žal danes mnogim pomembnejše materialne dobrine kot brezpogojna ljubezen. A bi bilo bolje poslušati svoje srce in izbrati odločitve, ki vodijo do sreče,« sklenejo fantje.