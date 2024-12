Mir, ljubezen, duhovna rast

Beseda mantra pomeni um in usmerjeno vibracijo, zatorej so mantre neke vrste kode za reprogramiranje v bolj pozitivne misli. To pomeni, da lahko z mantranjem spremenimo svoj živčni in celo endokrini sistem.

Rekalibracija

Ne glede na negativne vzorce, ki jih vsi nosimo, lahko uporabimo visokokalibrirane zvoke, da svoj um natreniramo, da začne postopoma sam izbirati misli z višjo vibracijo. Kot denimo »danes bo lep dan«. V meditaciji mantro uporabljamo kot sidro. Če gremo z metaforo ladje še dlje, to pomeni, da se barka lahko ziblje, valovi delajo svoje, naš um pa odplava, a mantra je tu, da nas vsakič znova vrne v meditacijo. Katerokoli izberete, se vsake toliko časa vrnite samo v svoj um in preverite, kaj vam pravi. Če vam ni všeč misel, ki si jo ponavljate, jo nadomestite z močno, kreativno mantro, ki vas bo dvignila. Vsako mantro preizkusite in opazujte svoje telo.

Om

Ena najpogostejših manter je preprosti om, o katerem smo že veliko pisali. Kadar ga mantrate, spodbudite delovanje češerike.

Sat Nam

Uporablja se v kundalini jogi in pomeni: resnica je moje bistvo. Samo mi smo lahko resnično mi, zato zahteva tudi veliko poguma, saj lahko pomeni, da se ne bomo strinjali z drugimi, vključno z družino.

Om Namah Šivaja

Pomeni klanjam se gospodu Šivi. To pomeni, da se poklonimo tudi sami sebi, saj Šiva prebiva v zavesti vsakogar. Shivaya tako lahko pomeni tudi notranjega sebe. Mantra znižuje pomen ega, nas usmeri v pravo smer.

Sa Ta Na Ma

Pomeni neskončnost. Ta mantra ni samo orodje za duhovno rast, ampak tudi močna tehnika za mentalno jasnost, zmanjšanje stresa in celo izboljšanje spomina.

Har

Zelo močna mantra pomeni bog je kreativna neskončnost ter pritrjuje naši sposobnosti soustvarjanja.

Sita Ram

Sita je ženska esenca, ram pa moška. Ko ju povežemo, pomeni popolnost. Glede na ep Ramajana Sita simbolizira čistost, vrlino in predanost, medtem ko Rama pomeni pravičnost, hrabrost in kraljevanje.

Om Namo Narajanaja

Ta spada med velike mantre in je močno orodje za duhovno rast.

Om Mani Padme Hum

Čudovita mantra, ki se poklanja biseru v lotosovem cvetu. Mantranje nam lahko pomaga opustiti negativna čustva, negovati vrline, kot sta sočutje in modrost, ter poglobiti razumevanje sebe in sveta okoli sebe.

Om Šanti

Mantra za mir kliče mir za vse človeštvo. Tradicionalno je pomembno, da šanti ponovite trikrat, saj kliče mir na treh ravneh zavesti: v budnosti, sanjah in spanju ter usklajuje tri loke ali svetove: zemljo, nebesa in pekel. Lahko tudi rečemo, da se šanti zapoje trikrat, da pomiri in prinese mir telesu, umu in duhu.