Ni veselice brez pesmi Ti, moja rožica. Največja uspešnica narodno-zabavnega ansambla Modrijani ima že 10 let. Ob jubileju so posneli remiks pesmi, saj so vsem želeli podariti nekaj veselja in prepotrebnega optimizma. Pesem, ki so jo zaigrali več kot milijonkrat, je članom ansambla korenito spremenila življenje. Kako, nam je v prijetnem klepetu v ljubljanski slaščičarni zaupal pevec Blaž Švab. Tudi o sinu Levu, ki bo letos dopolnil dve leti, se je razgovoril. Pravi, da večino časa preživi z otrokom. »Ne maram reka: Kvaliteta je pomembna, ne pa kvantiteta. To je slab izgovor. Potreben je...