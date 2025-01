Melania ima svoj kovanec

Ameriški milijarder Donald Trump, ki je v ponedeljek v Washingtonu prisegel kot 47. predsednik ZDA, je minuli konec tedna izdal svojo uradno kriptovaluto $trump. V soboto je enako storila zdaj že prva dama ZDA Melania Trump in izdala lastno kriptovaluto $melania. Po podatkih spletne strani CoinMarketCap je bila skupna tržna vrednost kriptovalute $trump ocenjena na okoli 12 milijard dolarjev (11,6 milijarde evrov), medtem ko je vrednost valute $melania znašala okoli 1,7 milijarde dolarjev (1,6 milijarde evrov).

Najbolj znana kriptovaluta na svetu bitcoin po Trumpovi zmagi dosega rekordne vrednosti. FOTO: AFP

»Uradni Melanijin meme je tu! Zdaj lahko kupite $melania,« je slovenskega naroda hči objavila na družbenem omrežju X. Na uradnih spletnih straneh obeh kriptovalut je sicer navedeno, da kriptovaluti nista naložbena priložnost ali vrednostni papir. Najprej je bilo izdanih okoli 200 milijonov žetonov Trumpove kriptovalute, dodatnih 800 milijonov pa jih bo izdanih v naslednjih treh letih. Vrednost obeh žetonov zakoncev Trump je po inavguraciji narasla, a nato padla, tako da je trgovanje z njimi precej nestanovitno.

Plenilska poteza?

Kakor poroča britanski BBC, je kriptovlagatelj Nick Tomaino na družbenih omrežjih opozoril na dejstvo, da ima Trump v lasti 80 odstotkov kovancev svoje kriptovalute, prodajo pa so začeli dobesedno le nekaj ur prej, preden je prisegel kot novi predsednik. Po Tomainovem prepričanju gre za plenilsko potezo, zaradi katere bodo mnogi verjetno oškodovani.

Donald Trump je v preteklosti kriptovalute označil za »prevaro«, pozneje pa je napovedal, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kriptovalut. FOTO: Kevin Wurm/Reuters

Tako $trump kot $melania veljata za t. i. meme kovanca. Ti se uporabljajo za povečanje priljubljenosti viralnega internetnega trenda ali gibanja, a ker nimajo notranje vrednosti, gre za izredno nestabilne naložbe. Takšni digitalni žetoni so znani po tem, da jim imetniki s pomočjo oglaševanja, ki sproži val navdušenja, dvignejo vrednost, preden jo prodajo na trgu. Pozni kupci pa nato, ko cena strmoglavi, preračunavajo izgube, poroča Forbes Slovenija.

Donald Trump je v preteklosti kriptovalute označil za »prevaro«, a je med predsedniško kampanjo leta 2024 postal prvi kandidat, ki je sprejel digitalna sredstva kot donacije. Med kampanjo je njegova družina ustanovila podjetje za kriptovalute World Liberty Financial, ki si prizadeva »voditi finančno revolucijo z odpravo prevlade tradicionalnih finančnih institucij« in prav tako prodaja lastno kriptovaluto wlfi.club. Novi Trumpov žeton je bil lansiran prek družbe CIC Digital LLC, podružnice Trump Organization, ki je povezana s prejšnjimi prodajami kriptozbirateljskih NFT-jev (nezamenljivih žetonov), lansiranih leta 2022. Ti so prinesli milijone dolarjev dobička, a so od takrat za lastnike drastično izgubili vrednost. Po podatkih CoinGecko so se ti NFT-ji nekoč prodajali za več kot 1000 dolarjev, zdaj pa je njihova vrednost padla na okoli 300 dolarjev.

Kaj je NFT? Nezamenljivi žeton (angl. non-fungible token, NFT) je nezamenljiva enota podatkov, shranjena v blokverigi, vrsta digitalne glavne knjige, ki jo je mogoče prodajati in z njo trgovati. Vrste podatkovnih enot NFT so lahko povezane z digitalnimi datotekami, kot so fotografije, videoposnetki in zvok. Ker je vsak žeton enolično prepoznaven, se NFT-ji razlikujejo od blokverižnih kriptovalut, kot je bitcoin.

Kriptokampanja

Trump je med kampanjo napovedal, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kriptovalut in da bo ustvaril strateško zalogo bitcoinov ter imenoval finančne regulatorje, ki bodo bolj naklonjeni digitalnim sredstvom. To je spodbudilo pričakovanja, da bo omilil predpise za kriptoindustrijo. Po njegovi zmagi je bitcoin dosegel rekordno vrednost 109.000 dolarjev (105.000 evrov). Tudi druge kriptovalute, vključno z dogecoinom, ki ga je promoviral Trumpov podpornik, šef družb Tesla in SpaceX Elon Musk, so letos močno zrasle.