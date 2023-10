Slovenske velike zveri – rjavi medved, sivi volk in evrazijski ris – so pri nas že dolgo zaščitene s slovenskimi in evropskimi direktivami, predpisi in zakoni; pri projektih ponovne naselitve pa smo bili tako uspešni, da je recimo Agencija RS za okolje pred časom ugotavljala, da je populacija rjavega medveda pri nas »v ugodnem stanju ohranjenosti, s trendom izboljšanja«. Podobno uspešno so se vrnili volkovi: po podatkih projekta za vnovično naselitev volka Life Wolfalps EU so še pred 12 leti število sivih volkov pri nas ocenjevali med 34 in 42 zveri, zadnja ocena iz sezone 2018/19 je bila med...