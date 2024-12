Marko Vozelj: V ljubezni ni zmagovalca

Še preden smo prižgali praznične lučke, je Marko Vozelj s svojimi Mojstri zapel Vse za njo. »V naši novi pesmi Vse za njo se zrcali marsikatera življenjska zgodba. Prava ljubezen je vedno lepa, ker v njej zmagovalca ni. Vsak človek mora sam ločiti med dostikrat zlaganim bliščem, sladkimi, zlatimi obljubami in iskrenostjo srca,« pravi nekdanji član skupine Čuki. Leta 2008 se je Marko odločil za samostojno glasbeno pot in kmalu izdal svoj prvi album Moj svet. Na Slovenski popevki je trikrat postal zmagovalec občinstva, sodeloval pa je tudi na Emi in Melodijah morja in sonca. Od leta 2014 nastopa...