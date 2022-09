Legenda Festivala Ljubljana

Zgodba z Vladom Kreslinom in Festivalom Ljubljana se z razprodanimi koncerti in raznovrstno paleto gostov piše že več 30 let. Prvič je na letni oder festivala v Križankah stopil s prekmurskimi muzikanti godčevske Beltinške bande leta 1991. Legenda slovenske glasbene scene je z izjemnim glasbenim razumevanjem, še posebno ljudske glasbe, z Beltinško bando in številnimi raznovrstnimi sodelovanji sprožil pravi preporod slovenske etno glasbe, saj jo je z osebno noto približal vsem generacijam. Številne njegove pesmi so ponarodele, mnoge pa so navdih drugim ustvarjalcem. Tudi tokrat je občinstvo vseh generacij v razprodanih Križankah uživalo v večnih skladbah, zdaj že skoraj klasikah slovenske glasbene scene, mnogi pa tudi v druženju po koncertu. M. L.

Nadarjena mlada pevka, mariborska dijakinja Nina Gvardjančič, je z nastopom s Kreslinom očarala vse, celo večno resnega glasbenega kritika Marijana Zlobca.