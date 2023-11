Ponovno živimo v svetu, v katerem divjajo vojne, konflikti na nekaterih območjih se zdijo nerešljivi. Spopadi, zatiranja in diskriminacije se sicer dogajajo nenehno, a zaradi medijskih osvetlitev smo na nekatere bolj pozorni kot na druge. To sicer ne pomeni, da so določena vojna žarišča pomembnejša, saj vsa življenja štejejo, a nedvomno imajo določeni konflikti močnejši domet pri širših množicah. To še posebno velja za primere, v katere so vmešane svetovne velesile, denimo ZDA, Rusija in Kitajska. S temi besedami ne želimo odvzeti pomembnosti ukvarjanja z nasiljem na medijsko bolj osvetljenih ...