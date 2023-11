Podelitve MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad letos ne bo

Čas konfliktov, spopadov in vojn ne vnaša nemira zgolj na krizna žarišča, temveč vpliva na družbo tudi širše – mednarodno, na zunanji svet. Proti usodnim posledicam ni imuna niti popkultura, tudi glasbena in filmska industrija ne, čeprav naj bi ljudem v osnovi predstavljala prav pobeg od ponorelega sveta, brezbrižno zabavo v prostem času in ne nazadnje nekaj pozitivnega.

Tako danes ni nič nenavadnega, če zaradi težkih razmer, ki so se pojavile morda na tisoče kilometrov daleč stran, odpovedujejo koncerte in premiere. Včasih na zavoro stopijo organizatorji, drugič nastopajoči, tretjič država oziroma politika. V nedeljo, 5. novembra, bi morala v pariškem hotelu Nord Villepinte potekati letošnja podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV. A je ne bo.

Francija je namreč dogodek zaradi nestabilnih razmer v svetu po konfliktu v Izraelu in na območju Gaze odpovedala. Mnenja glede tovrstnih odpovedi so pričakovano različna, saj nekateri zagovarjajo stališče, da bi morali prav v času vojn slaviti glasbo in poskušati vsaj za trenutek pozabiti na brutalno resničnost in razdiralne delitve, ki smo jim priča na vsakem koraku, spet drugi pa pravijo, da v takšnem času enostavno ni solidarno in etično, da se nekateri zabavajo in »igrajo šovbiznis«, medtem ko drugim bombardirajo domove.

Pri Paramountu, odgovornem organizatorju MTV Europe Music Awards, ki so jih prvič podelili leta 1994 v Berlinu, so v izjavi za javnost zapisali, da so odločitev za odpoved dogodka sprejeli zaradi »nestabilnosti razmer v svetu« in zato ne bodo nadaljevali priprav na podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV 2023, in sicer »iz previdnosti do več tisoč zaposlenih, članov ekipe, umetnikov, oboževalcev in partnerjev, ki bi za pripravo prireditve pripotovali z različnih koncev sveta«.

V osnovi, če je verjeti organizatorjem, gre torej za varnostni ukrep. V tem primeru je to razumljivo. Kakršni koli veliki dogodki so v turbulentnih časih lahka tarča za različne (teroristične) napade in previdnost ni nikoli odveč, ne glede na to, katero stran v konfliktu zagovarjamo.

Medtem ko spremljamo uničujoče dogodke v Izraelu in Gazi, se nam zdi, da to ni pravi trenutek za globalno praznovanje.

»Evropske glasbene nagrade MTV so vsakoletni praznik svetovne glasbe. Medtem ko spremljamo uničujoče dogodke v Izraelu in Gazi, se nam zdi, da to ni pravi trenutek za globalno praznovanje. Ob več tisoč izgubljenih življenjih je čas za žalovanje,« so še zapisali pri Paramountu in dodali, da se sicer veselijo, da bodo podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV ponovno gostili novembra prihodnje leto.

Slednja trditev sicer zna biti nekoliko naivna, četudi si ne želimo, da bi katera koli vojna trajala (ali se sploh začela), saj dvomimo, da bo novembra 2024 po svetu (za)vladal popoln mir. Marsikdo se sicer namreč lahko spotakne ob neprijetno dejstvo, da imajo organizatorji pri odločitvah glede odpovedi v mislih zgolj določena krizna žarišča, torej na svet gledajo z dvojnimi merili. To pa ne bi bilo pošteno, saj bi morala biti vsa življenja enakovredna. V razmislek.