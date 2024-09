Kraj, kjer povprečna dnevna temperatura preseže 40 stopinj

Že prej ni bilo dvoma, da je bilo zadnjih nekaj mesecev v narodnem parku Dolina smrti v Kaliforniji še posebno vročih, zdaj pa je urad za narodne parke v ZDA (NPS) potrdil, da je najbolj vroči kraj na Zemlji pravkar doživel svoje najbolj vroče poletje. »Dolina smrti je doživela najbolj vroče meteorološko poletje (junij–avgust) doslej, pri čemer je povprečna 24-urna temperatura znašala 104,5 stopinje Fahrenheita oziroma 40,3 stopinje Celzija,« je v izjavi za javnost sporočil NPS. »To presega prejšnji rekord 40,1 stopinje Celzija, dosežen v letih 2021 in 2018.«

40,3 stopinje Celzija je bila povprečna 24-urna temperatura.

Najhuje julija

Najhujši mesec vročega poletja je bil nedvomno julij, ki je pokazal najvišjo poletno temperaturo 54 stopinj Celzija. Izmerili so jo na vremenski postaji v Furnace Creeku, kjer so leta 1913 izmerili doslej najvišjo temperaturo na svetu – 56,7 stopinje Celzija. In čeprav julij 2024 ni dosegel takšnih rekordnih višin, je vseeno postal najbolj vroč mesec Doline smrti v (zabeleženi) zgodovini.

Kotlina Badwater, najnižja točka v Severni Ameriki FOTO: Ronda Churchill/Reuters

Letošnji julij je tako ponudil bore malo predaha od vročine. Poleg le sedmih dni, ko temperatura ni dosegla 48,9 stopinje Celzija, je »postregel« z devetimi zaporednimi dnevi, ko so izmerili 51,7 stopinje Celzija. Medtem ko je dnevna vročina v poletnih mesecih prispevala k novemu rekordu, je pomembno vlogo odigralo tudi pomanjkanje znatnejšega padca temperature čez noč – Dolina smrti nikakor ni prijeten kraj za prenočitev na prostem. »Povprečna najnižja temperatura 33,3 stopinje Celzija pomeni, da je noč prinesla zelo malo olajšanja,« so sporočili iz NPS. Od 1. junija do 31. avgusta je temperatura ponoči le petkrat padla pod 26,7 stopinje Celzija, poleg tega so našteli devet noči, ko se živo srebro ni spustilo pod 37,8 stopinje Celzija.

Vročinske težave

Ekstremne temperature so to poletje prinesle tudi vrsto nezgod, povezanih z vročino. Julija je skupina motoristov, ki je potovala po kotlini Badwater, najnižji točki v Severni Ameriki (86 metrov pod morsko gladino), doživela vročinski udar; dva sta hudo zbolela, eden je pozneje umrl, drugega pa so odpeljali v bolnišnico na intenzivno nego.

Opozorilne table v Dolini smrti opozarjajo na visoke temperature. FOTO: NPS

V ameriškem uradu za narodne parke pričakujejo, da bodo temperature ves september in v začetku oktobra še presegale 38 stopinj Celzija, zato za obiskovalce še vedno velja opozorilo o ekstremni poletni vročini. »Pričakujte visoke temperature od 43 do 54 stopinj Celzija. Na prostem bodite čim manj časa. Ne odpravljajte se na pohode po 10. uri. Pijte veliko vode. Potujte pripravljeni na preživetje; mobilni telefoni v večini parka ne delujejo,« piše na opozorilnih tablah po Dolini smrti, pri čemer uslužbenci obiskovalcem svetujejo tudi, naj nosijo pokrivala in uporabljajo kremo za sončenje, poleg tega naj se nikoli ne odpravijo več kot deset minut hoje proč od klimatiziranega vozila.