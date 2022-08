Koper vstopil v prihodnost

Če je stara avtobusna postaja s svojo dotrajanostjo in nefunkcionalnostjo potnike odvračala od uporabe javnega prometa, po novem ne bo več tako. Koper je po skoraj polovici stoletja dobil novo mestno avtobusno postajo, odprli so jo v ponedeljek zvečer. »Danes ne odpiramo le novega objekta, ampak novo poglavje naše mobilnosti. Vstopamo v prihodnost, ki bo do javnega potniškega prometa bolj prijazna, ki nas ne bo na vsakem koraku dušila z izpušnimi plini in ki nas bo na cilj pripeljala bolj udobno in hitreje,« je povedal koprski župan Aleš Bržan.

Uporaba samočistilnih sanitarij stane en evro. Foto: Moni Černe

Sodobno postajališče s 14 peroni za avtobuse se razteza na 3600 kvadratnih metrih površine. Elipsasta nadstrešnica obsega 55 krat 24 metrov. Zunanjih klopi, namenjenih čakanju potnikov, ni veliko, so pa opremljene s stekleno zaščito pred vetrom. Postajališče ima manjši pritlični objekt z gostinsko ponudbo, čakališčem, blagajno za nakup vozovnic in toaletnimi prostori. Inovativne sanitarije so postavljene tudi zunaj, gre za prvo samočistilno stranišče v Sloveniji, uporaba znaša en evro, prav toliko kot ura parkiranja ob postaji. Uredili so tudi tri mesta za kratkotrajno parkiranje avtobusov, 10 mest za taksije ter postajo za mestna kolesa in urbano opremo. Župan je napovedal, da bodo s postaje do mesta na voljo brezplačne vožnje z električnimi vozili.

Klopi imajo zaščito proti vetru. Foto: Moni Černe

Gradnja je stala 2,3 milijona evrov, od tega je koprska občina dober milijon pridobila iz evropskega mehanizma Celostne teritorialne naložbe. Po koncesijski pogodbi bo postajališče upravljalo in ga vzdrževalo podjetje Arriva. Direktor Arrive Slovenija Bo Erik Stig Karlsson je prepričan, da bo nova avtobusna postaja dala »velik zagon javnemu potniškemu prometu«.