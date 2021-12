Kolumna Dušana Malovrha: Večsankarski sistem

Zadnji ducat let je v našem (razširjenem) gospodinjstvu vladala božično-novoletna demokracija. Če se je le dalo, smo v želji po uravnoteženosti izpolnjevali vse želje. Se pravi, da smo zavijali za Miklavža, za božič in še za novo leto. Na Svete tri kralje 6. januarja se hvalabogu ni nihče spomnil, čeprav slišim, da ponekod, denimo v Španiji, darila nosijo tudi Miha, Gašper in Boltežar. Itak so že Miklavž, Božiček in dedek Mraz preveč odnesli (starim), da so lahko potem prinesli (mladim). In si ob tem seveda lastili vse zasluge! Ta mali so oboževali vse tri dobre može, medtem ko smo jim lastni starši najbrž zgledali kot malopridneži, saj smo v primerjavi z njimi dobili malo …

S prehodom v politično demokracijo in večstrankarski sistem je še marsikatera slovenska družina plačala visok davek na veseli december. Ker tako kot v samostojni državi ni bila izvedena politična lustracija, se pravi preverjanje in odstranitev nekdanjih pripadnikov komunističnega režima, tako tudi nismo deložirali dedka Mraza, ki se v socializmu prisanka izpod Triglava. Sicer pa tudi komunistična oblast ni odstranila Miklavža, le njegovo svetost so zatemnili. Meni je Miklavž nosil via stara mama. To obdarovanje je bilo skromno – mandarine, rožič, čokolada –, a čarobno, tiho. Povsem drugačno kot zdaj, ko parkeljni radi glasno zarožljajo pred stanovanjem.

Z osamosvojitvijo se je prisankal še Božiček, po eni varianti s severnega tečaja, po drugi z izvira kokakole v ZDA. Slovenija je v tem pogledu res nasankala. Dvomim, da še kje nosijo vsi trije dobri, pardon, dragi možje. Mlada večstrankarska država je dobila še večsankarsko obdaritev. Čeprav so v bistvu vsi bradači iz istega štosa, se mi zdi. Priklicani iz dobrega duha z dobrim namenom.

Z leti sem se sprijaznil, da je naša mala klinika zelo draga država (in tudi nelogična), a sem se vseeno razveselil letošnje osebne zmage. Glavnima kandidatoma za darila pri nas doma smo namreč končno uspešno razložili, kako je s tem. Kako pridejo darila na ta svet, se pravi na parket pod našo belo tajsko smrečico. Najstnikovi možgani so menda že toliko razviti, da zmorejo premagati šok ob bridkem spoznanju, da so vsa pisma, ki sta jih Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu najprej narisala in nato napisala v minulih letih, prestregli starši.

Otrok je torej prikimal. Razume, dobri možje so mamice in očki, babice in dediji in tako naprej. Toda kljub temu smo obtičali v obdobju tranzicije. Vesta, da so darila od naju, to že, toda pričakovala sta jih še vedno v imenu vseh treh dobrih mož!!! Misija tako še ni povsem opravljena. S prvim januarjem 2022 se začne dokončni prehod v enopartijski obdaritveni sistem. Ena družina, en dobri mož!