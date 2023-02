Ko zaboli grlo, pomaga tudi sladoled

Ob vnetem žrelu ali bolečem grlu nam hrana običajno še na misel ne pride. A da bi se v obdobju, ko nas napadajo virusi, kar stradali, je seveda napačen pristop, saj telo potrebuje energijo, da se bori proti vsiljivcem. Takrat je sicer pomembno predvsem, da ostajamo na toplem, počivamo in pijemo veliko tekočine, hrana, ker nam je pač ne tekne veliko, naj bo predvsem hranljiva in zdrava. Obenem pa mehke teksture, da nam ne povzroči še več nelagodja; goltamo majhne količine, tudi zato, da ne vzdražimo kašlja. Vnetje žrela spremljajo predvsem pekoče bolečine pri požiranju, vnetemu grlu pa velikokrat sledi tudi hripav glas. V nadaljevanju ponujamo predloge živil, ki sicer ne bodo pozdravila okužbe, bodo pa olajšala okrevanje; poleg tega jih bo naše vneto žrelo lažje sprejelo, obenem pa bodo pomagala blažiti bolečine v grlu in odgnati hripavost.

Kokošja juha

Kot rečeno, je tekočina ključnega pomena pri premagovanju sezonskih virusnih obolenj, kokošja juha, pri kateri ne skoparimo z zelenjavo, pa je poleg tega, da nam pomaga preprečevati dehidracijo, še izredno hranljiva. Dobrodošla je tudi katera druga juha, če nam okus kokošje, na katero so sicer prisegale naše babice, ne ustreza.

Jogurt

Odličen vir beljakovin, ogljikovih hidratov in zdravih maščob, tudi probiotikov, ki so izredno pomembni za krepitev odpornosti. Njegova mehka tekstura nam nežno spolzi po grlu in tako blaži bolečine, da je hladen, pa le še dodatno blaži vnetje in olajšuje goltanje.

Jajca

Za mnoge je jajce popoln obrok, in četudi se s tem morda ne strinjamo pogosto, gre poskusiti vsaj takrat, ko zbolimo. Jajca so bogata z minerali, kot so cink, železo in selen, pa tudi z vitaminoma D in B12, ki pomagajo blažiti vnetje. Pomagajo krepiti odpornost, in ker zadostuje že eno samo jajce, da smo siti, so več kot dobrodošla v obdobju, ko se ne moremo ravno pohvaliti z zdravim apetitom.

Med

Je odličen dodatek k številnim jedem, mnogi pa si skodelice čaja brez žličke medu sploh ne predstavljajo. Nekateri ga obožujejo ob maslu na kruhu pri zajtrku, spet drugi ga poližejo kar z žlice. In prav to je recept za odpravo nelagodja v žrelu ali grlu med gripo ali prehladom. Med počasi ližemo in zadržujemo v ustni votlini, potem pa počasi pogoltnemo. Je izredno hranljiv, bogat je tudi z vitaminoma B in C, železom, magnezijem, kalcijem, natrijem, silicijem in kalijem. Olajšuje izkašljevanje in deluje antiseptično, lahko pa ga združimo tudi z jabolčnim kisom ali limono. Vsebuje tudi sladkor, ki nas oskrbuje z energijo, a pozor – ravno zato medu ne smemo zaužiti preveč!

Pogoltnemo ga počasi. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Ovsena kaša

Odličen obrok mehke teksture, obenem pa izredno hranljiv. Ovsena kaša se hvali z obilico cinka, magnezija in antioksidanti, telesu pomaga izločati strupe in se tako tudi boriti proti vnetjem. Ker je zelo hranljiva, dolgo drži sitost, zato je izredno primerna za bolnike.

Krompirjev pire

Krompir je bogat z vitaminom C, magnezijem in antioksidanti, ki so dragoceni gradniki imunskega sistema, če pa je krompir preverjenega izvora, ga je najbolje kuhati kar v lupini in si tako zagotoviti še več zdravih snovi. Pire krompir je nasitna jed mehke teksture, a pozor, nikar ne uživajmo vročega, ampak počakamo, da se ohladi na primerno temperaturo in tako žrelu prizanesemo z nepotrebnim nelagodjem.

Krompir je bogat z vitaminom C.

Ingver

Deluje kot analgetik, obenem pa se hvali z antioksidativnim in protivnetnim delovanjem. Pomaga odganjati viruse in bakterije, uživamo pa ga lahko v več oblikah. Najpogumnejši si korenino ingverja ali nastrgajo ali narežejo ter pogoltnejo z žlico medu. Tako naj bi pomagal odgnati bolečine v grlu, blaži vnetje in sploh velja za enega najmočnejših rastlinskih antioksidantov.

Žajbelj

Ni ravno prijetnega okusa, a deluje protimikrobno in protivnetno, zato bo nedvomno pomagal pregnati vsiljivce v našem organizmu. Težave si lajšamo z grgranjem čaja iz posušenih žajbljevih listov ali pa razredčenega eteričnega olja ali tinkture. Žajbelj svoje delovanje še okrepi v kombinaciji z ameriškim slamnikom!

Žajbelj ni ravno prijetnega okusa, a deluje protimikrobno in protivnetno.

Smuti

Mešanica, ki si jo pripravimo sami po svojem okusu, je odličen recept za tiste dni, ko nimamo energije, da bi kuhali, obenem pa potrebujemo hiter, tekoč, hranljiv in prijetno hladen obrok. V smuti lahko dodamo, kar nam poželi srce, a ob prehladnem obolenju dajmo prednost živilom, bogatim z vitamini in minerali. Mešamo lahko sadje in zelenjavo, kremno teksturo ustvarimo z jogurtom, za svežino pa obvezno dodajmo pomarančo!

Sladoled

Ne, to ni šala: sladoled resda ni popoln obrok, a zaradi svoje temperature in mehke teksture prijetno blaži vnetje in bolečino. Ližemo in požiramo počasi, seveda pa ne pretiravamo s količino, da si ne pridelamo težav s sladkorjem. Tu morda velja spomniti, da je domač sladoled najboljši, pa še zdrav!