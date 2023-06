Knjige, ki so kot nalašč za sprostitev v senci

Matt Haig

Človeška bitja

Hiša knjig

Ko obiskovalec iz vesolja prispe na Zemljo, prevzame telo in identiteto profesorja Andrewa Martina, odličnega matematika, ter se nameni dokončati zadano nalogo, da se bo čim prej vrnil na utopični domači planet, kjer so vsi vsevedni in nesmrtni. Gnusita se mu videz ljudi in njihova hrana, pa tudi zmožnost človeštva, da ubija in se vojskuje, koncepta ljubezni in družine sta mu španska vas. Sčasoma pa začne uživati v pitju vina, branju poezije, poslušanju rock glasbe in okusu kikirikijevega masla, s profesorjevo družino pa splete pristne vezi.

Jack Fairweather

Prostovoljec

Cankarjeva založba

39-letni član varšavskega odporniškega gibanja Witold Pilecki je v dveh letih in pol po internaciji v Auschwitz ustanovil podtalno vojsko, ki je sabotirala objekte, ubijala nacistične obveščevalce in častnike ter zbirala dokaze o grozljivih zlorabah in množičnih umorih. Ko je ugotovil strašno resnico o taborišču, je tvegal življenje, da bi o tem opozoril zaveznike. Najprej je moral pobegniti iz Auschwitza, a je po vojni komunistični režim pozabljenega junaka obtožil veleizdaje in ga obsodil na smrt.

Lale Gül

Živela bom

Mladinska knjiga

Avtobiografski prvenec mlade Nizozemke turškega rodu opisuje dilemo dekleta, ki se je uprlo muslimanski vzgoji. Büsra vse težje lovi ravnovesje med življenjem svoje družine in življenjem svojih vrstnic. Vse bolj odtujena od pravil, po katerih se ravnajo njeni domači, se odmika od ritualov svoje skupnosti, odklanja institucijo dogovorjene poroke in si na splošno želi več od življenja poročene matere – to pa v družini povzroči nepopravljiv razkol. Avtorica je prejela nagrado NS publieksprijs za najboljši roman po mnenju bralcev.

Amy Tan

Klub veselja in sreče

Hiša knjig

Leta 1949 so se štiri Kitajke, ki so se malo pred tem priselile v San Francisco, začele sestajati, da bi jedle dim sum, igrale mahjong in se pogovarjale. Poimenovale so se Klub veselja in sreče. Nočejo se prepustiti malodušju; raje se družijo, da bi se spodbujale in zbirale denar. Štirideset let pozneje se zgodbe in zgodovina nadaljujejo. Ko vsaka razkrije svoje skrivnosti, so vezi vse bolj prepletene in zapletene. Matere se hvalijo s hčerami ali pa obupujejo nad njimi, hčere pa zavijajo z očmi, saj jih matere s svojimi pogledi in nazori dušijo.

Mohamed Mbougar Sarr

Najskrivnejši spomin človeštva

Mladinska knjiga

Roman, nagrajen s prestižno francosko literarno nagrado goncourt, pripoveduje zgodbo o mladem senegalskem pisatelju, ki živi v Parizu in po naključju odkrije legendarno knjigo iz tridesetih let prejšnjega stoletja Labirint nečlovečnosti. Nihče ne ve, kaj se je zgodilo z njenim avtorjem, ki so ga razglasili za »črnega Rimbauda«, potem ko je knjiga povzročila škandal. Očaran nad to skrivnostjo se Diégane odloči poiskati avtorja knjige, kar ga vodi v soočenje z velikimi tragedijami zgodovine, od kolonializma do holokavsta.

Kazuo Ishiguro

Klara in sonce

Beletrina

Zgodbo osmega romana britanskega nobelovca pripoveduje robotka Klara, t. i. umetna prijateljica ali na kratko UP. Klara je izjemno vedoželjna in si želi spoznati zunanji svet, ki ga lahko opazuje le skozi izložbeno okno, kjer je razstavljena. Skrbi jo, da bo za vedno ostala v trgovini, saj ves čas prihajajo novi modeli umetnih prijateljev, ki so veliko bolj napredni od nje. Ves čas si želi le tega, da bi jo nekoč nekdo izbral za prijateljico. Nekega dne se ji želja uresniči in za svojo družabnico jo izbere bolehna deklica Josie, tu pa se zgodba šele začne.