Kipi športnikov iz smeti (FOTO)

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je spodbudilo učence kranjskogorske Osnovne šole Josipa Vandota, da so pri likovni umetnosti napeli vse sile in žrtvovali celo kak dan šolskih počitnic.

»Bilo je naporno, vzelo je veliko časa, a smo ponosni in zadovoljni,« poudarjajo učenci sedmih in osmih razredov, ki so 25 kilogramov odpadkov spremenili v pet skulptur v naravni velikosti. Kipi poosebljajo nordijske športne discipline in zdaj krasijo Nordijski center Planica. »Predstavljajo pa tudi vztrajnost, moč, veselje in zadovoljstvo ob doseženem cilju. Vse to so potrebovali, da so dokončali projekt. In to je odlična popotnica za življenje,« je povedala njihova mentorica Marta Mertelj.

Prva zamisel, ko je k šoli pristopila hotelska veriga Hit Alpinea z idejo o projektu na temo trajnosti in svetovnega prvenstva, je bila ustvariti serijo slik. »Nato pa sem dobila preblisk o kipih,« pravi Mertljeva, ki sprva ni vedela, v kaj so se spustili. Ustvariti kipe v gibanju namreč ni mačji kašelj; že hitro so trčili ob težavo stabilnosti kipov in pravilnih športnih poz. »Material se je podiral, zato smo ga morali vedno znova postavljati,« je pojasnila mentorica.

Ko jih je začel preganjati čas, so prišli v šolo tudi med počitnicami. FOTO: OŠ Josipa Vandota

Pet kipov, pet skupin. Ena se je lotila izdelave športnika naravnost iz plastenk, drugi pa so posvojili tehniko »nagačenja«. Učenec, ki se je sam javil za poziranje, je zavzel ustrezno športno držo in v tej nepremično miroval pol ure. Lahko tudi dlje, dokler ga drugi niso zavili v živilsko folijo in še ovili s papirnatim selotejpom, nato pa ta model z njega izrezali.

»V lupino so nato tlačili vse vrste odpadkov, od papirja do stiropora. Vsako postavljeno skulpturo smo ovijali še z mavčnimi trakovi.« Nalepili so vsak mavčni pramen las posebej, pri oblikovanju rok so si pomagali z napihnjenimi rokavicami, športnikom pa so poskusili nadeti zdaj povsem osredotočen, zdaj srečen izraz. Podobna sreča, že zmagoslavje, je zasijala tudi z obrazov učencev, ko so v Nordijskem centru Planica in pred očmi svetovne javnosti zagledali umetnine, v katere so spremenili kupe stiropora, plastenk, papirja, lesa, kartona.