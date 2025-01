Čeprav je kot novinarka v oddaji Preverjeno razkrivala neverjetne in pretresljive zgodbe posameznikov, Katarini Keček življenje ni prav nič prizanašalo. Ne le da ji je umrl sin, da je zbolela za rakom in da ji zdaj že nekdanji mož že nekaj let odreka stike z otrokoma, v svoji knjigi Okupatorjeva hči razkriva, da je bila v času študija brezdomka, saj jo je država, tako kot več kot 25.000 drugih državljanov in državljank Slovenije, čez noč izbrisala, čeprav je bila rojena v Postojni. Nekoč Katarina Stojanović je kljub razhodu obdržala priimek nekdanjega moža, saj se je na tak način znebila žalji...