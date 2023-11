Kako prepričati mačko, da jo spravimo v potovalno košaro

Večina mačk se bo prestavljanja v potovalno košaro ali zaboj branila, saj ga povezujejo z nečim neprijetnim – odhodom k veterinarju ali izletom v tuje okolje. Vendar obstajajo načini, po katerih bo običajno zamuden in naporen postopek lažji.

Metoda povijanja

Metoda povijanja, ki deluje pri dojenčkih, je učinkovita tudi pri mačkah. Primite jo v roke kot dojenčka s trebuhom navzgor in položite na odejo ali brisačo, ki ste jo imeli že pred tem na roki. Biti mora iz primernega materiala – mehkega, a takšnega, da se maček ne bo mogel s kremplji zaplesti vanjo. Ovijte ga v tkanino, tako da ne bo mogel praskati, hkrati pa ne pretesno. Ko je ovit v odejo oziroma brisačo, ga položite v potovalno košaro.

V tako, ki se odpre od zgoraj, jo boste lažje dajali.

Z glavo naprej

Potovanje v zaboju povezujejo z nečim neprijetnim. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kadar se vam mudi in nimate časa ali potrpljenja za povijanje mačka, poskusite s tehniko, pri kateri mačka položite v potovalni pripomoček z glavo naprej. Dvignite ga s tal, kot to počnete običajno. Dlan imejte na mačkovih prsih tako, da boste s prsti lahko zadržali prednje tace. Z drugo dlanjo podprite zadnjico, zadnje noge in boke. Nato pojdite do potovalne košare in dajte mačka vanjo. Gibanje mora biti počasno, a odločno. Takoj ko je varno v košari, zaprite vrata. Pazite, da ne boste med vratca priščipnili repa ali tačk.

7–14 dni jo navajajte na košaro.

Tehnika topovske krogle

Medtem ko sta ti tehniki primerni za košare oziroma zaboje, ki se odpirajo od zgoraj (večina jih ima možnost takšnega odpiranja in res se jo splača uporabiti), je tehnika topovske krogle primerna za košare, ki se odpirajo le spredaj. Pri takšnih košarah najprej odprite vratca in košaro postavite na primerno višino, najbolje na mizo ali pult. Poberite mačka s tal tako, da ga trdno primete za zadnjico. Nato ga dvignite dovolj hitro, da vam ne bo pobegnil, in dovolj počasi, da ga boste lahko varno potisnili v košaro. Ko je notri, takoj zaprite vrata za njim.

Nahrbtnik za transport Na trgu se dobijo tudi nahrbtniki za transport mačk. Nošenje na tak način je za lastnika lažje, vendar ima mačka v njem običajno manj prostora kot v košari ali zabojniku. Ne glede na vrsto transportnega sredstva je v njem ne imejmo predolgo.

Naj vstopi sam

Nošnja v nahrbtniku ni primerna za vsako mačko. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Idealno je, če mačka navadite, da bo v košaro vstopil sam. To lahko dosežete tako, da imate košaro dlje v stanovanju. Naj bo mačku dostopna, vanjo pa lahko občasno skrijete kak priboljšek ali najljubšo igračo. Sčasoma nekateri mački začutijo košaro kot varen prostor in nimajo težav z vstopanjem vanjo. Košaro pustite pri miru od 7 do 14 dni.